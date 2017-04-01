Вот уже лет 20 как Сергей Шнуров довольно элегантно ломает стереотипы. Бывший студент философского факультета Теологического института выступает на сцене голым, пишет и поет песни с матюками, исправно платит штрафы за нарушение закона о запрете ненормативной лексики. Каждый клип группы «Ленинград» - чуть ли не сенсация. И по мнению Шнурова, в этом и кроется секрет успеха коллектива.

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Шнуров не раз выступал против закона о запрете ненормативной лексики в СМИ, музыке и кино.

«Да дело в том, что нет никакого матерного языка. Есть русский язык во всем его объеме. Не нужно выделять этот матерный язык. Это что, отдельный какой-то умирающий или существующий язык? Нет никакого матерного языка. Есть русский язык, который включает в себя и слово «х...». Это русское слово, это русский язык. Давайте его исключим — это будет не совсем русский язык. Вернее, язык, но не в полном его объеме. Вот и все», — рассуждает артист.

«Разговорный русский язык — он очень отличается от публичного языка. И весь феномен успеха группировки «Ленинград» — то, что присутствие ненормативной лексики резко сокращает дистанцию между артистом и зрителем. Мы буквально переносимся в баню, где человек человеку — брат», — пояснил Сергей в ходе выступления на проекте «Открытая библиотека».

Он добавил, что у коллектива есть много общего с Примадонной. «Пугачева — как раз об этом. Дело в том, что группа «Ленинград» — это инверсия Пугачевой, это Пугачева за кулисами. Та Пугачева, которая не небожитель, а которая после концерта пришла в гримерку и вот там она поет своей домработнице о тяжелой судьбе без лабутенов».

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