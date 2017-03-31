Плющенко завершил спортивную карьеру
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Король льда Евгений Плющенко покидает большой спорт. Долгое время он надеялся выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но... Сейчас фигурист признает, что он не в состоянии соревноваться с молодыми спортсменами. И это признание дорого стоило звезде.
Как заявил сегодня Плющенко в эфире «Матч ТВ», он закончил карьеру в спорте и теперь открывает академию, где планирует работать в качестве тренера. По словам фигуриста, к выводам о том, что его время прошло, он пришел в прошлом году.
«Когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел», — сказал чемпион.
При этом он не исключает возможности отправиться на Олимпийские игры в следующем году, но уже в качестве тренера. «Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях».
Напомним, на Олимпиаде в Сочи Евгений выиграл золото в командном первенстве, но из-за проблем с позвоночником отказался выступать на соревнованиях в одиночном катании.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 2
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надяВообще-то, почти вся Россия не против ,чтобы Евгений Плющенко вышел на пенсию по состоянию здоровья и возраста,это во-первых, а во-вторых , нужно было еще "вчера" достойно и мужественно признаться о своем уходе, а не сегодня и сейчас.....
31.03.17 16:35
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КатяОООООООО...Евгений! Может Вы это и не прочитаете никогда, но как я Вас рада! Уже доказано всем все и вся. Правильное решение. дети же растут, им не нужен папа-инвалид. Смотрю Рудковская ослабила удила ..Даже Билан в отпуске. Кто же ее жертва сейчас?
31.03.17 14:53