Нарусова рассказала о «перестройке души»

Людмила Нарусова с радостью переживает новый этап. В ноябре дама стала бабушкой и не раз признавалась, что не нарадуется на единственного внука. Впрочем, малыш Платон изменил не только жизнь Нарусовой.

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Как рассказала бывший сенатор, ее дочь Ксения Собчак серьезно изменилась после рождения сына. И в этом нет ничего удивительного. «Рождение ребенка – это большая перестройка души», - рассуждает дама. По ее словам, Ксения старательно оберегает мальчика и «совершенно справедливо никого не пускает в жизнь сына».

Сама же Нарусова старается быть примерной бабушкой. Она нередко присматривает за ребенком во время отсутствия Собчак, и уход за малышом ей совершенно не в тягость.

«Думала, что в свои 65 лет я уже всю положенную человеку гамму эмоций испытала – и трагических, и счастливых. Что я уже все прочувствовала... Ан нет, появилось это чудесное существо, и у меня возникли совершенно иные, словно из другой Галактики, эмоции. И я очень благодарна за это моей дочери и Платону. У меня появились совершенно другие и мотивация, и смысл жизни», - цитирует Людмилу Борисовну издание «Собеседник».

А как вы думаете, Ксения - заботливая мама?

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Источник фото: Globallookpress.com