Максаковой предъявлены претензии
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Певицу Марию Максакову сложно не жалеть. На прошлой неделе артистка стала вдовой с годовалым ребенком на руках. Сейчас звезда находится под охраной, недавно появились сообщения о намерении Максаковой бороться за репутацию покойного супруга. Но, похоже, это будет непросто.
Юрист бизнесмена Виталия Качуры заявил о том, что Денис Вороненков должен предпринимателю крупную сумму денег. По словам адвоката, бывший депутат должен около 2 миллионов долларов. «Мы будет настаивать, чтобы эти деньги теперь возвращала жена Вороненкова Маша Максакова. Все документальные подтверждения, включая бумаги о банковских переводах, есть и у нас, и в материалах уголовного дела», — цитируют представителя Качуры СМИ.
Адвокат также прокомментировал убийство Вороненкова в Киеве. «Мы изучили видео с места ЧП: то, как действовал охранник, не поддается никакой критике», – сказал юрист «Московскому комсомольцу».
Ранее стало известно, что по факту убийства бывшего депутата Госдумы РФ и незаконного оборота оружия, которое использовалось киллером Павлом Паршовым, СК РФ возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 УК.
Ранее мы писали:
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.
Мария Максакова в центре скандала. Артистка уволена из Гнесинки.
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Обсуждение 7
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Люба ДружининаОтьебитесь от неё Вернись в Россию Я Твоя теперь фанатика Хочу на твои концерты
01.04.17 10:56
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ЕваУдивительная способность прилепляться к криминалу у этой Маши,вернее патологическая неразборчивость или деньги не пахнут???
31.03.17 22:42
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ВалентинаЧто вы все носитесь с этой Машей? И умница и красавица, и без неё Мариинка пропала? Нет не пропала....Что других проблем у нас в России нет. Хорошая мать никогда своих детей не бросит. Значит было ради чего бежать да вот красивой жизни там не получилось.А теперь чуть ли не на колени встаём -Машенька вернись..... Противно ......Вспомните, сколько у нас в России красивых оперных див , многих уже нет, но все прославляли РОССИЮ.
31.03.17 20:43
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КсюНу и где все доброжелатели? Ау!!!!!!
31.03.17 19:44
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ХилаяЖалко ребятишек! Для себя живет!
31.03.17 18:58
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ЛтдЭто не проблема в её случае.
31.03.17 15:45
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МосквинаКонечно,она переживёт,денег у неё на сто лет вперёд хватит.
31.03.17 15:35