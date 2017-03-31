 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Максаковой предъявлены претензии


6 12

​Певицу Марию Максакову сложно не жалеть. На прошлой неделе артистка стала вдовой с годовалым ребенком на руках. Сейчас звезда находится под охраной, недавно появились сообщения о намерении Максаковой бороться за репутацию покойного супруга. Но, похоже, это будет непросто.

Юрист бизнесмена Виталия Качуры заявил о том, что Денис Вороненков должен предпринимателю крупную сумму денег. По словам адвоката, бывший депутат должен около 2 миллионов долларов. «Мы будет настаивать, чтобы эти деньги теперь возвращала жена Вороненкова Маша Максакова. Все документальные подтверждения, включая бумаги о банковских переводах, есть и у нас, и в материалах уголовного дела», — цитируют представителя Качуры СМИ.

Адвокат также прокомментировал убийство Вороненкова в Киеве. «Мы изучили видео с места ЧП: то, как действовал охранник, не поддается никакой критике», – сказал юрист «Московскому комсомольцу».

Ранее стало известно, что по факту убийства бывшего депутата Госдумы РФ и незаконного оборота оружия, которое использовалось киллером Павлом Паршовым, СК РФ возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 УК.

Ранее мы писали: 

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​

Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.

Мария Максакова в центре скандала. Артистка уволена из Гнесинки.​



12 Не нравится 6 Нравится 31.03.2017 Теги: Мария Максакова

Читайте также

 

Обсуждение 7  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору