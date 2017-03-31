Максаковой предъявлены претензии

​Певицу Марию Максакову сложно не жалеть. На прошлой неделе артистка стала вдовой с годовалым ребенком на руках. Сейчас звезда находится под охраной, недавно появились сообщения о намерении Максаковой бороться за репутацию покойного супруга. Но, похоже, это будет непросто.

Юрист бизнесмена Виталия Качуры заявил о том, что Денис Вороненков должен предпринимателю крупную сумму денег. По словам адвоката, бывший депутат должен около 2 миллионов долларов. «Мы будет настаивать, чтобы эти деньги теперь возвращала жена Вороненкова Маша Максакова. Все документальные подтверждения, включая бумаги о банковских переводах, есть и у нас, и в материалах уголовного дела», — цитируют представителя Качуры СМИ.

Адвокат также прокомментировал убийство Вороненкова в Киеве. «Мы изучили видео с места ЧП: то, как действовал охранник, не поддается никакой критике», – сказал юрист «Московскому комсомольцу».

Ранее стало известно, что по факту убийства бывшего депутата Госдумы РФ и незаконного оборота оружия, которое использовалось киллером Павлом Паршовым, СК РФ возбудил уголовное дело по статьям 105 и 222 УК.

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