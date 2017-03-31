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Ким Кардашян мечтает о третьем ребенке


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Прошлый год выдался для нее непростым. Ограбление в Париже, нервный срыв мужа... Но Ким Кардашян (Kim Kardashian) не сдается. Сейчас звезда в прекрасной форме и задумалась о рождении еще одного наследника.

Рождение сына Сента в позапрошлом году стало для Ким серьезным испытанием. Беременность протекала с осложнениями, ходили слухи, что после родов звезде могут удалить матку. Сама звезда пару раз обмолвилась, что с нее хватит и два наследника - это прекрасно.

Но сейчас Ким меняет позицию. В очередном выпуске семейного реалити-шоу знаменитость поведала, что готова стать мамой в третий раз. Правда, перед зачатием Кардашян необходимо провести операцию на матке. И хирургическое вмешательство сопряжено с риском, так что врачи стараются отговорить звезду. Но Ким стоит на своем. «Мне придется прооперировать матку, потому что я решила родить еще одного ребенка. Разве это не здорово? Это небезопасно, зато после операции у меня появится шанс забеременеть. Я буду бороться, операция – это последнее средство», — говорила сестрам знаменитость.

Напомним, в конце прошлого года появились сообщения о проблемах в браке Ким и Канье Уэста. Поговаривали, что телезвезда готовится подать на развод. Но в итоге знаменитостям удалось справиться с трудностями.

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0 Не нравится 0 Нравится 31.03.2017 Теги: Ким Кардашьян

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