ЕВС борется за право Самойловой выступить на «Евровидении»

«Евровидение-2017» еще толком не началось, а уровень скандальности шоу уже бьет рекорды. Самым острым вопросом остается участие в конкурсе представительницы России Юлии Самойловой. Служба безопасности Украины запретила девушке въезд на территорию страны. Но Европейский вещательный союз пытается изменить ситуацию.

​

Генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре уведомила премьера Украины Владимира Гройсмана о том, что музыкальному конкурсу в Киеве грозит бойкот со стороны вещательных компаний Европы в случае недопуска Самойловой.

«Если запрет будет одобрен Киевом, это окажет крайне разрушительное влияние на репутацию Украины в мире», — подчеркивает Делтенре.

Днем ранее появилась информация, что если не будет найдено решение по вопросу Самойловой, Украина может лишиться права на участие в «Евровидении».

На прошлой неделе представители СБУ отказались пересматривать запрет для Самойловой. Советник главы Службы безопасности Юрий Тандит подчеркнул, что для СБУ все равны перед законом, и добавил, что Украина желает Самойловой творческих успехов.

Ранее мы писали:

Робби Уильямс готов заменить Юлию Самойлову. Певец жаждет представить Россию на «Евровидении».

Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову. Девушка пожелала певице «честного успеха» на «Евровидении».