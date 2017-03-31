ЕВС борется за право Самойловой выступить на «Евровидении»
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«Евровидение-2017» еще толком не началось, а уровень скандальности шоу уже бьет рекорды. Самым острым вопросом остается участие в конкурсе представительницы России Юлии Самойловой. Служба безопасности Украины запретила девушке въезд на территорию страны. Но Европейский вещательный союз пытается изменить ситуацию.
Генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре уведомила премьера Украины Владимира Гройсмана о том, что музыкальному конкурсу в Киеве грозит бойкот со стороны вещательных компаний Европы в случае недопуска Самойловой.
«Если запрет будет одобрен Киевом, это окажет крайне разрушительное влияние на репутацию Украины в мире», — подчеркивает Делтенре.
Днем ранее появилась информация, что если не будет найдено решение по вопросу Самойловой, Украина может лишиться права на участие в «Евровидении».
На прошлой неделе представители СБУ отказались пересматривать запрет для Самойловой. Советник главы Службы безопасности Юрий Тандит подчеркнул, что для СБУ все равны перед законом, и добавил, что Украина желает Самойловой творческих успехов.
Ранее мы писали:Самойлова не будет выступать на «Евровидении» дистанционно. Первый канал не принял предложение ЕВС.
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