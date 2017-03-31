Елизавета Боярская: «Остаюсь петербурженкой»
0 0
Порой женщинам приходится идти на серьезные жертвы. И если речь идет о семье, то мы способны буквально на все. И актриса Елизавета Боярская не исключение. Несколько лет назад актрисе пришлось переехать в Москву, но, как уверяет девушка, она остается петербурженкой.
Четыре года назад Елизавета вместе с супругом Максимом Матвеевым приобрела квартиру в Москве. При этом Боярская долго не решалась на окончательный переезд, и, как призналась на недавней телепередаче «Отражение», она до сих пор проводит довольно много времени в Северной столице.
«Так получилось, что моя судьба сложилась так, что я сама из Петербурга, а мой супруг из Москвы. Хотя на самом деле мы оба не москвичи, а оба живем в Москве. И так сложилось с самого начала, что мне приходится ездить в Петербург работать, а живу я здесь, ребенок у нас здесь ходит в сад. Это уже привычка жизни. Но я очень много времени все равно провожу и там (СпБ). Потом у меня родители там. И у Максима мама в Петербурге. Поэтому на лето мы ездим в Петербург и на дачу в течение многих лет».
«Я остаюсь при этом петербурженкой. Ничто тому не мешает», — подчеркивает звезда.
Сейчас артистка готовится к большой премьере - в скором времени на экран выйдет сериал Карена Шахназарова «Анна Каренина», в котором Елизавета сыграла главную героиню. «Это были одни из самых прекрасных, сложных, противоречивых, упоительных, дико ответственных, нервных и сладких съемок в жизни. Потому что вы представляете, наверное, такую роль сыграть – это мечта», – говорит актриса.
Ранее мы писали:
Елизавета Боярская опубликовала фото сына. Лицо мальчика актриса не показывает.Максим Матвеев: «Стремлюсь быть хорошим папой». Откровенное интервью актера "Клео".
Елизавета Боярская рассказала о ссорах с мужем. Супруги знают, как улаживать конфликты.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
-
Планетарий | 29.12.2016
-
Новости | 20.08.2016
-
Новости | 24.06.2016
-
Планетарий | 20.04.2016
Обсуждение 5
-
У меня дома был давным-давно календарь, если память не изменяет, на 1993 год, где Лиза Боярская была еще девочкой совсем. Это был календарь, где актёры были со своими семьями. Из 12 листов запомнились только Боярский и Вера Глаголева с дочками. Я обратила тогда внимание, насколько девочка у Боярского несимпатична. Просто удивилась, ведь мама и папа такие красивые. Нос широкий, глаза широко расставлены. Как лягушечка. Но девочка выросла, сделала ринопластику ( и правильно сделала). И стала красавицей. Мне нравится ее новый нос и она сама. И еще мне нравится её голос. Хорошая актриса, красивая девушка из прекрасной актёрской семьи.
01.04.17 00:55
-
:-)Она его уже раз поменяла :-) это вам не рукав - отпори /пришей, так можно и до Майкла Джексона докатиться, упокой его душу...
31.03.17 22:57
-
()()Поменять бы ей этот нос, была бы красавицей.
31.03.17 16:53