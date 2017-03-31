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Елизавета Боярская: «Остаюсь петербурженкой»


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Порой женщинам приходится идти на серьезные жертвы. И если речь идет о семье, то мы способны буквально на все. И актриса Елизавета Боярская не исключение. Несколько лет назад актрисе пришлось переехать в Москву, но, как уверяет девушка, она остается петербурженкой.

Четыре года назад Елизавета вместе с супругом Максимом Матвеевым приобрела квартиру в Москве. При этом Боярская долго не решалась на окончательный переезд, и, как призналась на недавней телепередаче «Отражение», она до сих пор проводит довольно много времени в Северной столице.

«Так получилось, что моя судьба сложилась так, что я сама из Петербурга, а мой супруг из Москвы. Хотя на самом деле мы оба не москвичи, а оба живем в Москве. И так сложилось с самого начала, что мне приходится ездить в Петербург работать, а живу я здесь, ребенок у нас здесь ходит в сад. Это уже привычка жизни. Но я очень много времени все равно провожу и там (СпБ). Потом у меня родители там. И у Максима мама в Петербурге. Поэтому на лето мы ездим в Петербург и на дачу в течение многих лет».

«Я остаюсь при этом петербурженкой. Ничто тому не мешает», — подчеркивает звезда.

Сейчас артистка готовится к большой премьере - в скором времени на экран выйдет сериал Карена Шахназарова «Анна Каренина», в котором Елизавета сыграла главную героиню. «Это были одни из самых прекрасных, сложных, противоречивых, упоительных, дико ответственных, нервных и сладких съемок в жизни. Потому что вы представляете, наверное, такую роль сыграть – это мечта», – говорит актриса.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 31.03.2017 Теги: Елизавета Боярская

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