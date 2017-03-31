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Безруков не хочет говорить об отношениях


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Он старается максимально раскрыться перед камерой и на сцене театра. Но свою личную жизнь Сергей Безруков предпочитает не выставлять напоказ. Сейчас артист в браке с режиссером Анной Матисон. Причем можно сказать, что пара состоит и в так называемом «творческом» браке.

Сергей и Анна с успехом сотрудничают на съемочной площадке. Недавно пара представила свой второй совместный фильм «После тебя». Однако на расспросы о гармонии в отношениях Безруков отвечает уклончиво. «Я счастлив, что у нас замечательные отношения. Но то, о чем хотелось бы говорить вслух, — что я как актер нашел своего сценариста и режиссера», — заявил недавно артист.

При этом Сергей добавил, что если на съемочной площадке ситуацию обычно контролирует Анна, то дома глава семьи - он. Это даже не обсуждается. «В семье надо отдыхать, а не руководить».

Напомним, с Анной Матисон Безруков познакомился в позапрошлом году на съемках. В марте прошлого года пара сочеталась браком. В июне, незадолго до премьеры своей новой картины «После тебя» на кинофестивале «Кинотавр», супруги сообщили о подготовке к пополнению. В июле у пары родилась дочь Мария.

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0 Не нравится 1 Нравится 31.03.2017 Теги: Сергей Безруков

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