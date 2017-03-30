Тарасов снова собрался в загс

Дмитрий Тарасов - парень довольно активный. И не только на футбольном поле. Пока его бывшая супруга Ольга Бузова все еще болезненно переживает разрыв и развод, спортсмен готовится к очередному походу в загс.

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Тарасов сделал предложение руки и сердца своей подруге, модели Анастасии Костенко. Это произошло на недавнем дне рождения девушки.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) Мар 23 2017 в 11:28 PDT

По мнению большинства светских обозревателей, это было вполне ожидаемо. Дело в том, что относительно недавно мама Дмитрия познакомилась с родителями Анастасии. Кроме того, Анастасия была несколько раз замечена в обществе потенциальной свекрови. Известно, что для Тарасова мнение матери очень важно, и судя по всему, дама дала добро на новый брак.

Бузова на новость о помолвке бывшего мужа пока не отреагировала.

Кстати, блогер Лена Миро уверена, что новые отношения футболиста долго не продлятся. «Настю Тарасов сольет. Ни молодость, ни сногсшибательная внешность ей не помогут. Фатальная ошибка Насти - в том, что в отношениях с Тарасовым она начала играть роль примерной девочки. Хорошие девочки возбуждают Димину маму, но никак не самого Диму. Однако Дима протягивает каждой своей новой бабе верёвку, на которой написано: «Ты должна понравиться моей маме». И на этой верёвке глупая баба сама себя вешает».

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