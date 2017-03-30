Сын Мадонны стал моделью

В прошлом году он несколько раз оказывался в центре скандальных разбирательств. Но сейчас Рокко Ричи (Rocco Ritchie) не до баловства. Парень подписал свой первый модельный контракт. 16-летний сын Мадонны (Madonna) стал лицом новой коллекции Adidas Originals.

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Парень представляет модели из весенней коллекции Александра Вана (Alexander Wang). Фотосессию проводил знаменитый фотограф Юрген Теллер (Juergen Teller), и несколько снимков появилось в Сети.

Напомним, сейчас Рокко большую часть времени проводит в Лондоне. Родители сняли для парня специальные апартаменты. Однако юноше все еще необходим родительский контроль. 28 сентября полицейские задержали юного Ричи возле его дома в районе Примроуз Хилл. Стражи порядка заметили, как подросток торопливо выкинул самокрутку при их появлении. При обыске у Рокко было обнаружено немного каннабиса. Парень был арестован и доставлен в полицейский участок. Через некоторое время, после разъяснительной беседы о вреде наркотиков, подростка отпустили.

В то время Мадонна обратилась к прессе с просьбой не раздувать скандал. «Я очень люблю моего сына. И я окажу ему всю необходимую поддержку. Но я прошу уважать нас и соблюдать нашу приватность в это время».

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