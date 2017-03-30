Лоза требует дисквалификации Украины

Вопрос о выступлении Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение-2017» остается открытым. СБУ запретила девушке въезд на территорию Украины, представители Европейского вещательного союза пытаются разрешить ситуацию. Накануне со своим предложением выступил музыкант Юрий Лоза. По мнению артиста, необходима дисквалификация Украины.

​

Генеральный директор ЕВС накануне заявил, что если компромисс об участии России в музыкальном конкурсе не будет достигнут в течение ближайших недель, возможно применение санкций к Украине, вплоть до временного отстранения от участия.

Лоза прокомментировал данное заявление так: «Они (ЕВС) хотят сохранить хорошую мину при плохой игре. Что такое допустить или не допустить русскую участницу? За один только этот вопрос страна должна быть дисквалифицирована, сам вопрос не уместен».

По мнению артиста, скандальная ситуация создалась не без участия организаторов конкурса. «В данный момент они должны разбираться с Украиной, и мы здесь не участвуем никак. Оргкомитет не должен был по правилам допускать Украину в прошлом году с песней Джамалы, а они ее протащили на первое место, специально создав профессиональное жюри, чтобы возник этот скандал», — цитирует музыканта РИА Новости.

Ранее мы писали:

Робби Уильямс готов заменить Юлию Самойлову. Певец жаждет представить Россию на «Евровидении».

Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову. Девушка пожелала певице «честного успеха» на «Евровидении».