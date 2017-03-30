Литвинова: «Не делала подтяжек, это было бы видно»

В январе звезда кино Рената Литвинова отметила 50-летие. Но выглядит артистка лет на 10 моложе своего возраста. В прессе не раз появлялись сообщения о том, что Рената тайно обращалась за помощью к пластическим хирургам. И в конце концов, актрисе это надоело.

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Рената Муратовна объяснила, как можно молодо выглядеть, не прибегая к пластике. «Несмотря на какие-то страшные слухи, я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно. Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы. Все равно наступает момент, когда ты не можешь сражаться с силой притяжения, что-то нужно делать. Есть способы и технологии, которые помогают избежать подтяжек и других радикальных мер. Хожу на процедуры и, когда есть время, на спорт», — пояснила звезда.

Она напомнила, что очень важно следить за рационом питания, вести здоровый образ жизни. Не допускать перегрузок.

«Нужно оберегать себя от стресса. Я приучаю себя, что в какой-то момент надо остановиться и поберечь себя. Потому что если у тебя нет здоровья, ты никому не нужен. Ну разве что твоим родителям, близким. И то не всегда», - цитирует знаменитость портал Lady.Mail.ru.

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