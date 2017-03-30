 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Криштиану Роналду открыл свой аэропорт


1 0

Теперь Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) - человек-аэропорт. Накануне на родном острове футболиста Мадейра был открыт Aeroporto Cristiano Ronaldo. И Криштиану принял личное участие в церемонии открытия.

На торжество спортсмен приехал в компании сына Криштиану-младшего, матери Марии Авейру и подруги, модели Джорджины Родригес.

«Спасибо всем, что вы пришли, - обратился Роналду к публике. – Момент, когда твое имя присвоили аэропорту, - это нечто совершенно особенное. Все знают, что я горжусь своей страной и особенно моим родным городом. Большое спасибо президенту регионального правительства Мигелю Альбукерке за то, что у него хватило смелости и твердости сделать это. Я никогда не просил ни о чем подобном, но не лицемер, так что честно признаюсь: я счастлив и польщен. Я знаю, что не все в восторге от этого, но также я знаю, что некоторые люди, которых нет сейчас с нами, были бы сейчас счастливы тоже».

Особо стоит отметить бронзовый бюст Роналду, красующийся в зале прилета. По мнению блогеров, отношение скульптора к футболисту, мягко говоря, неоднозначное. Скульптура получилась несколько нелепой и даже страшненькой. «Такому красивому мужчине, как Роналду, "очень везет" со скульпторами», - шутят в соцсетях.

Ранее мы писали:

Криштиану Роналду: «Выбираю ту, единственную». Футболист рассказал о поисках девушки мечты.

Криштиану Роналду влюбился? По слухам, у футболиста роман с кикбоксером. 

Криштиану Роналду пренебрежительно отозвался о Шейк. Звезды расстались в прошлом году. 



0 Не нравится 1 Нравится 30.03.2017 Теги: Криштиану Роналду

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору