Криштиану Роналду открыл свой аэропорт

Теперь Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) - человек-аэропорт. Накануне на родном острове футболиста Мадейра был открыт Aeroporto Cristiano Ronaldo. И Криштиану принял личное участие в церемонии открытия.

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На торжество спортсмен приехал в компании сына Криштиану-младшего, матери Марии Авейру и подруги, модели Джорджины Родригес.

«Спасибо всем, что вы пришли, - обратился Роналду к публике. – Момент, когда твое имя присвоили аэропорту, - это нечто совершенно особенное. Все знают, что я горжусь своей страной и особенно моим родным городом. Большое спасибо президенту регионального правительства Мигелю Альбукерке за то, что у него хватило смелости и твердости сделать это. Я никогда не просил ни о чем подобном, но не лицемер, так что честно признаюсь: я счастлив и польщен. Я знаю, что не все в восторге от этого, но также я знаю, что некоторые люди, которых нет сейчас с нами, были бы сейчас счастливы тоже».

Особо стоит отметить бронзовый бюст Роналду, красующийся в зале прилета. По мнению блогеров, отношение скульптора к футболисту, мягко говоря, неоднозначное. Скульптура получилась несколько нелепой и даже страшненькой. «Такому красивому мужчине, как Роналду, "очень везет" со скульпторами», - шутят в соцсетях.

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