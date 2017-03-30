Клуни готовит чай беременной жене

Он долгое время жил совершенно свободным мужчиной. Но пришло время и Джорджа Клуни (George Clooney) нянчить наследников. Уже совсем скоро у актера родится двойня, и он намерен стать примерным папой. Впрочем, чувство юмора Джордж не теряет.

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На днях Клуни выступил на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе. Актер рассказал о новой картине «Субурбикон», но журналистов гораздо больше интересовала тема скорого пополнения семьи звезды.

Актер сообщил, что его жена чувствует себя прекрасно, на токсикоз не жалуется и даже не капризничает. «Я бы и рад ей чем-нибудь помочь, но она не просит. Но, конечно, я готовлю ей чай и все такое прочее, все эти мелочи».

55-летний артист не смог сдержаться и отпустил шутку по поводу своего позднего отцовства. Клуни заметил: «Подгузники вскоре станут важной частью не только жизни моих детей, но и, вероятно, моей жизни».

Рождение наследников пары ожидается в июне. Известно, что на свет появится королевская парочка - мальчик и девочка. Ранее сообщалось, что актер сильно волнуется. «Он сильно нервничает. Испытывает те же чувства, какие испытывают другие мужчины, готовящиеся впервые стать папами», — рассказали инсайдеры People.

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Источник фото: Globallookpress.com