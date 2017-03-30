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Клуни готовит чай беременной жене


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Он долгое время жил совершенно свободным мужчиной. Но пришло время и Джорджа Клуни (George Clooney) нянчить наследников. Уже совсем скоро у актера родится двойня, и он намерен стать примерным папой. Впрочем, чувство юмора Джордж не теряет.

На днях Клуни выступил на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе. Актер рассказал о новой картине «Субурбикон», но журналистов гораздо больше интересовала тема скорого пополнения семьи звезды.

Актер сообщил, что его жена чувствует себя прекрасно, на токсикоз не жалуется и даже не капризничает. «Я бы и рад ей чем-нибудь помочь, но она не просит. Но, конечно, я готовлю ей чай и все такое прочее, все эти мелочи».

55-летний артист не смог сдержаться и отпустил шутку по поводу своего позднего отцовства. Клуни заметил: «Подгузники вскоре станут важной частью не только жизни моих детей, но и, вероятно, моей жизни».

Рождение наследников пары ожидается в июне. Известно, что на свет появится королевская парочка - мальчик и девочка. Ранее сообщалось, что актер сильно волнуется. «Он сильно нервничает. Испытывает те же чувства, какие испытывают другие мужчины, готовящиеся впервые стать папами», — рассказали инсайдеры People.

Ранее мы писали:

Джордж Клуни: «Моя жена превосходит меня умом». Откровенное признание. 

Амаль Клуни стала звездой Берлинского кинофестиваля. Адвокатесса затмила голливудских селебрити.

Амаль и Джордж Клуни без ума друг от друга. Пара не скрывает чувств.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.03.2017 Теги: Джордж Клуни

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