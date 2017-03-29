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Юлия Высоцкая получила «Нику»


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В Москве прошла ежегодная церемония вручения национальной премии кинематографистов «Ника». На торжество собрались сливки киносообщества, но самыми яркими персонами церемонии стали супруги Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая.

Открыл церемонию президент премии Андрей Кончаловский. Он обратился к публике с речью, в которой напомнил, что в этом году церемония отмечает свое 30-летие. И также подчеркнул, что в стране сейчас развивается независимый кинематограф.

«"Ника" - результат тех надежд, часть из которых осталась иллюзией и разочарованием, а часть осуществилась. То что "Ника" сейчас живет - это все благодаря усилиям Академии кинематографических наук и искусств. Она существует благодаря вам. Спасибо вам, дорогие кинематографисты. Год у нас получился интересный. У членов Академии была возможность выбрать фильмы, которые говорят о том, что наше кино развивается, возникает независимый от Голливуда российский кинематограф. Он всегда будет бороться с асфальтом и цементом голливудского кино, но ростки все равно прорастут», — заявил мэтр.

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Кончаловский в ходе церемонии получил награду в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Рай». Юлия Высоцкая получила премию как исполнительница лучшей женской роли, лучшим исполнителем мужской роли стал Тимофей Трибунцев («Монах и Бес»).

 

Публикация от Alexander (@a_jace)

 

Лучшим анимационным фильмом названа «Кукушка» Дины Великовской. Фильм «Дуэлянт» получил премию за лучшую работу художника. За лучшую женскую роль второго плана награждены две актрисы – Юлия Ауг и Елена Коренева. Премию за лучшую мужскую роль второго плана получил Борис Каморзин.

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0 Не нравится 0 Нравится 29.03.2017 Теги: Юлия Высоцкая ника

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