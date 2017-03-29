Анна Нетребко похвасталась успехами сына

Певица Анна Нетребко сейчас чувствует себя совершенно счастливой женщиной. Она живет в полной гармонии с супругом Юсифом Эйвазовым, а кроме того, сын звезды Тьяго делает успехи. Как рассказала артистка, сейчас мальчик говорит на нескольких языках.

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Несколько лет назад Нетребко сообщила, что ее наследник страдает аутизмом. У мальчика легкая форма, и специалисты полагают, что при соответствующем обучении в будущем Тьяго сможет стать нормальным членом общества. И судя по постам Анны, ребенок делает успехи.

«Для тех, кто спрашивал, говорит ли ТиЯго по-русски, отвечаю — говорит. Будучи аутистом, он не разговаривал до 4 лет, и никто не обещал, что он заговорит вообще. Но дай Бог здоровья педагогам и терапистам института АБА в Нью-Йорке, которые с ним работают! Результат налицо. И первый язык его английский», — поведала артистка.

Анна также опубликовала совместный снимок с сыном. Подписчики отметили, что выглядит Тьяго как нормальный ребенок.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Мар 27 2017 в 5:49 PDT

«От синдрома аутизма если и остались ничтожные крохи, то они обречены. Перед Аниной любовью к сыну не устоит никакой синдром!» - отметил один из поклонников дивы.

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