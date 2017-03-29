 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анна Нетребко похвасталась успехами сына


2 0

Певица Анна Нетребко сейчас чувствует себя совершенно счастливой женщиной. Она живет в полной гармонии с супругом Юсифом Эйвазовым, а кроме того, сын звезды Тьяго делает успехи. Как рассказала артистка, сейчас мальчик говорит на нескольких языках.

Несколько лет назад Нетребко сообщила, что ее наследник страдает аутизмом. У мальчика легкая форма, и специалисты полагают, что при соответствующем обучении в будущем Тьяго сможет стать нормальным членом общества. И судя по постам Анны, ребенок делает успехи.

«Для тех, кто спрашивал, говорит ли ТиЯго по-русски, отвечаю — говорит. Будучи аутистом, он не разговаривал до 4 лет, и никто не обещал, что он заговорит вообще. Но дай Бог здоровья педагогам и терапистам института АБА в Нью-Йорке, которые с ним работают! Результат налицо. И первый язык его английский», — поведала артистка.

Анна также опубликовала совместный снимок с сыном. Подписчики отметили, что выглядит Тьяго как нормальный ребенок.

 «От синдрома аутизма если и остались ничтожные крохи, то они обречены. Перед Аниной любовью к сыну не устоит никакой синдром!» - отметил один из поклонников дивы.

Ранее мы писали:

Анна Нетребко дебютировала в Большом театре. Театралы в восторге.

Анна Нетребко похорошела после замужества. Дива постройнела. 

Анна Нетребко поразила поклонников. Звезда представила новый диск и похвасталась стройными ногами. 



0 Не нравится 2 Нравится 29.03.2017 Теги: Анна Нетребко

Читайте также

 

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору