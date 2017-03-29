Максакова не может прийти в себя после смерти мужа

Мария Максакова очень тяжело переживает потерю супруга. В конце прошлой недели она обмолвилась, что на протяжении нескольких дней жила «на воде и транквилизаторах». Певица старалась быть сильной, но...

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Максакова отказалась от планов провести концерт украинской песни на 9 день смерти Дениса Вороненкова - 31 марта. «Я обязательно спою в память о моем любимом муже в другой день», — пообещала артистка.

Новую дату выступления звезда не уточнила.

Ранее в беседе с представителем «Московского комсомольца» Мария говорила, что концерт был спланирован до трагедии. «Сперва я думала все отменять. Мы сделали здесь прекрасную программу украинских песен с оркестром, о которой я уже говорила тебе в прошлом интервью. Но решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память о Денисе на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем, и похоронен он в Киеве. Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала. Но, думаю, я должна это сделать. Возможно, что я даже надену платье, в котором выходила замуж…»

Напомним, в начале года Максакова с супругом и маленьким сыном переехала в Киев. 23 марта Вороненков был застрелен. Артистке поступило множество предложений вернуться в Москву, но певица отказалась.

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