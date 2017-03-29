Максакова не может прийти в себя после смерти мужа
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Мария Максакова очень тяжело переживает потерю супруга. В конце прошлой недели она обмолвилась, что на протяжении нескольких дней жила «на воде и транквилизаторах». Певица старалась быть сильной, но...
Максакова отказалась от планов провести концерт украинской песни на 9 день смерти Дениса Вороненкова - 31 марта. «Я обязательно спою в память о моем любимом муже в другой день», — пообещала артистка.
Новую дату выступления звезда не уточнила.
Ранее в беседе с представителем «Московского комсомольца» Мария говорила, что концерт был спланирован до трагедии. «Сперва я думала все отменять. Мы сделали здесь прекрасную программу украинских песен с оркестром, о которой я уже говорила тебе в прошлом интервью. Но решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память о Денисе на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем, и похоронен он в Киеве. Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала. Но, думаю, я должна это сделать. Возможно, что я даже надену платье, в котором выходила замуж…»
Напомним, в начале года Максакова с супругом и маленьким сыном переехала в Киев. 23 марта Вороненков был застрелен. Артистке поступило множество предложений вернуться в Москву, но певица отказалась.
Ранее мы писали:
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.
Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья.
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Обсуждение 10
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tat-kokina@yandex/ru СПбЛюди ,ну будьте же Вы добрее к чужому горю.
30.03.17 11:07
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Lradionova@mail.ru МоскваГоре у меня большое умерла дочь,осталась внучка , мне59лет. Погибают от горя!
30.03.17 07:30
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Lradionova@mail.ru МоскваГоре у меня большое умерла дочь,осталась внучка , мне59лет. Погибают от горя!
30.03.17 07:29
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ЕваОставьте суси-пуси,всё гораздо приземлённее и прозаичнее:глупая баба с бешеным темпераментом нашла своё...низко всё и противно до омерзения.
30.03.17 05:34
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Вероника РигаДа великолепный пройдоха и авантюрист такие как он часто бывают прекрасными любовниками умеют тонко ухаживать вот почему она так тоскует но все проходит и постепенно забывается потому что у Максика была более высокая цель никак не она а золотые колобашки - он получил свое все пройдет все забудется Маша натура увлекающаяся женщина красивая все станет на свои места
29.03.17 22:36
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ХостьДа шоб ее .......в три рога
29.03.17 20:15
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Просто никЧто вы! Разве можно просить у Бога помощи какой-то тетке?
29.03.17 19:55
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ПрелестьПотеря любимого мужа для неё оказалась самой большой потерей в этой жизни. Её глаза так горели,когда он был рядом. Очень сложно такое пережить. Господи, поддержи Марию. Дай ей сил!
29.03.17 19:14
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ИльиничнаАх, как много ей пришлось потерять в этой трагедии. Где эта великая русская душа, если не было в таком горе родных и близких рядом?? Ни одного близкого человека из всей российской высококультурной интеллигенции,которая десятилетиями ела и пила в их доме, музицируя и декламируя свои и чужие произведения о широкой русской душе?? Мария должна бы сейчас понять,что кроме Дениса у неё никогда и никого не было. Кроме тех произведений, на которых она воспитана. Вот такой ценой пришло прозрение. Выдержит ли это женщина?
29.03.17 20:51
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