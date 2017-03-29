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Максакова добивается суда над покойным мужем


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Мария Максакова сейчас в непростом положении. На прошлой неделе артистка стала вдовой с годовалым сыном на руках. Звезда не намерена мстить за мужа, она считает, что любимого теперь не вернуть и строить версии, кто стоит за убийством Вороненкова, бесполезно. Но Максакова намерена постоять за репутацию покойного.

Как сообщается, певица планирует добиваться заочного суда над экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, если следствие не найдет оснований для завершения уголовного дела в связи с его невиновностью.

Как пояснил юрист, ранее представлявший интересы покойного, Вороненков виновным себя не считал, но в Россию не собирался возвращаться в связи с тем, что получал угрозы жизни. 15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По закону следствие не может прекратить дело в отношении обвиняемого в связи с его смертью без согласия родственников.

«Сейчас сложно утверждать, ведь следствие может закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления, в противном случае, насколько мне известно, вдова намерена идти до конца и добиваться заочного суда», — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее мы писали: 

Максакову зовут в Россию. Звезды стараются поддержать овдовевшую певицу.​

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​

Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.

 



6 Не нравится 5 Нравится 29.03.2017 Теги: Мария Максакова

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Обсуждение 25  

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Лучшие комментарии

  • Лада
    Демократические правовые государства объявили, что это россия сбила Боинг сразу же после этого происшествия. И дружно ввели санкции безо всяких доказательств)))
    		 30.03.17 07:52
         
    11
         
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  • Зара Томск
    Задолбали со своей Максаковой!Самим не надоело,в конце концов!Вдова прощается со своим мужем,вся накрашенная!!!У меня папа умер,так нас с мамой люди на похоранах за руки держали,сами не могли передвигаться.А сдесь?Маленько пропиарится,выскочить за другого офириста,делов то!А наши по всем каналам жалеют её, приглашают обратно,как будто показывать больше нечего,кроме Максаковой.Пусть едет в Германию...
    		 30.03.17 08:15
         
    9
         
    Контекст комментария
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  • Канада
    Прелесть, вы наивная, как девочка. В России мало людей,понимающих тааакое....
    		 29.03.17 19:52
         
    7
         
    Контекст комментария
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  • Лика
    Что вчера решила послушать Макарову как оперную певицу. после всех историй и этого более чем странного клипа ... Я вообще то слушаю оперу и классическую музыку не менее 2х часов в день.Обычно Калас, Кобылье и Нетребко. Нашла включила.....я желаю ей удачи на музыкальном поприще , если она решит продолжать .....Нервное, сдавленное пение с надеждой, что правильное дыхание решит все.И вера в резонаторы... Все супер технично, но подключения нет...ну и смотреть как она поет тоже как то не принято . Вплоть до гланд. ... Вымученный звук ... Она просто человек знающий технику пения от и до... Стала случать стала нервничать ... Вообщем удачи... Может начнет петь серьезные спектакли может и получиться . А то что то я не нашла ни одного спектакля с ее участием. Концерты, попурри, нарезки...Хотя зрительно сложно. Сначала думала - показалось Просидела на видео Нетребко и Кабалье и возвращаться к оперной певице не захотелось.....Нет пока гармонии ни звука, ни внешности.
    		29.03.17 23:27
         
    7
         
    Контекст комментария
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  • 50/50
    ну так...Нетребко что-то и не полощут, хотя она живёт в Австрии и США, а гордятся ею) вот ведь странность-то!)) живет себе человек, работает, сына реабилитирует, скукота же) а тут можно жалеть годами, не смотря на то, что можно сочувствотвать и протянуть руку более близким, и это продуктивнее, но не так просто) М.М. уже Бузову переплюнула по уровню народного жалейства
    		 30.03.17 07:22
         
    6
         
    Контекст комментария
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  • Marana Vilnius
    "Демократические" государства живут по двойным стандартам. И Боинг Россия сбила, (никаких доказательств этого и игнор доказательств обратного) и ядерное оружие в Иране, которое потом никто так и не нашёл, и нашего Паксаса убрали с президентской должности, объявив импичмент за то, что он пытался элите не дать всё окончательно разворовать. Европейский суд признал незаконность импичмента. И что? А ничего, - будто ничего и не было. Если кто-то пытается выступать против коррумпированной элиты. тут же быстренько стряпается компромат, человека снимают с должности, и хотя обычно позднее выясняется, что он не виноват, поздно - поезд ушёл, и на его месте уже заседает "удобный" чиновкник. Думаю, в большинстве "демократических" стран так делается. Ни Россия, ни США не исключение. Если Максакова на 100% уверена в невиновности мужа, то, конечно, стоит попытаться восстановить его доброе имя. НО! Во-первых, она всего может и не знать. Есть вероятность, что, начав "рыть", она узнает много нового о своём покойном муже. Во-вторых, если он действительно ни в чём не виноват, это может не понравиться тем, кому выгодно, чтобы он был виноват. Тогда она просто окажется в опасности. В общем, мутно тут всё.
    		 30.03.17 14:27
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Зара Томск
    Задолбали со своей Максаковой!Самим не надоело,в конце концов!Вдова прощается со своим мужем,вся накрашенная!!!У меня папа умер,так нас с мамой люди на похоранах за руки держали,сами не могли передвигаться.А сдесь?Маленько пропиарится,выскочить за другого офириста,делов то!А наши по всем каналам жалеют её, приглашают обратно,как будто показывать больше нечего,кроме Максаковой.Пусть едет в Германию...
    		 30.03.17 08:15
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лика
    Что вчера решила послушать Макарову как оперную певицу. после всех историй и этого более чем странного клипа ... Я вообще то слушаю оперу и классическую музыку не менее 2х часов в день.Обычно Калас, Кобылье и Нетребко. Нашла включила.....я желаю ей удачи на музыкальном поприще , если она решит продолжать .....Нервное, сдавленное пение с надеждой, что правильное дыхание решит все.И вера в резонаторы... Все супер технично, но подключения нет...ну и смотреть как она поет тоже как то не принято . Вплоть до гланд. ... Вымученный звук ... Она просто человек знающий технику пения от и до... Стала случать стала нервничать ... Вообщем удачи... Может начнет петь серьезные спектакли может и получиться . А то что то я не нашла ни одного спектакля с ее участием. Концерты, попурри, нарезки...Хотя зрительно сложно. Сначала думала - показалось Просидела на видео Нетребко и Кабалье и возвращаться к оперной певице не захотелось.....Нет пока гармонии ни звука, ни внешности.
    		29.03.17 23:27
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Респект
    Очень разумное решение. Он оставил двое своих детей, очень правильно побеспокоиться ради них о репутации отца.
    		29.03.17 23:05
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
    • Канада
      Прелесть, вы наивная, как девочка. В России мало людей,понимающих тааакое....
      		 29.03.17 19:52
           
      7
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Нонна
      К нас не ждут решения суда,ведь он тааакой богатый,значит, преступник. Все считают чужие деньги вслепую ))))),когда своих нет. Мы же народ интеллигентный, а наши люди в булочные на такси не ездят.
      		29.03.17 20:17
           
      -1
           
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    • Сима
      Прелесть, действительно, после ситуации с Боингом, даже странно рассуждать о образованности, демократии, словоблудии и обществе 4 мира. Вы помните эту историю? Государства, на минуточку, официальные представители стран, а не желтая пресса, озвучили и растиражировали серьезнейшее обвинение, которое не имело доказательств. А в дальнейшем было опровергнуто. И никаких официальных извинений. В современном мире, где основным "оружием" цивилизованных стран является лож, дезинформация и информационные технологии, странно читать ваши рассуждения. При всем уважении к вам! А что касается нападок на Максакову сейчас, это вопрос сугубо человечности, что бы не происходило до и будет после, здоровый морально и психически человек может выдержать паузу хотя бы, придержать свои нападки, когда у человека трагедия. В таком горе каждый становится просто человеком, слабым и беззащитным, деньги, успех, слава не помогут.
      		30.03.17 09:17
           
      2
           
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