Максакова добивается суда над покойным мужем
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Мария Максакова сейчас в непростом положении. На прошлой неделе артистка стала вдовой с годовалым сыном на руках. Звезда не намерена мстить за мужа, она считает, что любимого теперь не вернуть и строить версии, кто стоит за убийством Вороненкова, бесполезно. Но Максакова намерена постоять за репутацию покойного.
Как сообщается, певица планирует добиваться заочного суда над экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, если следствие не найдет оснований для завершения уголовного дела в связи с его невиновностью.
Как пояснил юрист, ранее представлявший интересы покойного, Вороненков виновным себя не считал, но в Россию не собирался возвращаться в связи с тем, что получал угрозы жизни. 15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По закону следствие не может прекратить дело в отношении обвиняемого в связи с его смертью без согласия родственников.
«Сейчас сложно утверждать, ведь следствие может закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления, в противном случае, насколько мне известно, вдова намерена идти до конца и добиваться заочного суда», — цитирует адвоката ТАСС.
Ранее мы писали:
Максакову зовут в Россию. Звезды стараются поддержать овдовевшую певицу.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.
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Обсуждение 25
Лучшие комментарии
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Демократические правовые государства объявили, что это россия сбила Боинг сразу же после этого происшествия. И дружно ввели санкции безо всяких доказательств)))
30.03.17 07:52 Контекст комментария
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Зара ТомскЗадолбали со своей Максаковой!Самим не надоело,в конце концов!Вдова прощается со своим мужем,вся накрашенная!!!У меня папа умер,так нас с мамой люди на похоранах за руки держали,сами не могли передвигаться.А сдесь?Маленько пропиарится,выскочить за другого офириста,делов то!А наши по всем каналам жалеют её, приглашают обратно,как будто показывать больше нечего,кроме Максаковой.Пусть едет в Германию...
30.03.17 08:15 Контекст комментария
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КанадаПрелесть, вы наивная, как девочка. В России мало людей,понимающих тааакое....
29.03.17 19:52 Контекст комментария
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ЛикаЧто вчера решила послушать Макарову как оперную певицу. после всех историй и этого более чем странного клипа ... Я вообще то слушаю оперу и классическую музыку не менее 2х часов в день.Обычно Калас, Кобылье и Нетребко. Нашла включила.....я желаю ей удачи на музыкальном поприще , если она решит продолжать .....Нервное, сдавленное пение с надеждой, что правильное дыхание решит все.И вера в резонаторы... Все супер технично, но подключения нет...ну и смотреть как она поет тоже как то не принято . Вплоть до гланд. ... Вымученный звук ... Она просто человек знающий технику пения от и до... Стала случать стала нервничать ... Вообщем удачи... Может начнет петь серьезные спектакли может и получиться . А то что то я не нашла ни одного спектакля с ее участием. Концерты, попурри, нарезки...Хотя зрительно сложно. Сначала думала - показалось Просидела на видео Нетребко и Кабалье и возвращаться к оперной певице не захотелось.....Нет пока гармонии ни звука, ни внешности.
29.03.17 23:27 Контекст комментария
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50/50ну так...Нетребко что-то и не полощут, хотя она живёт в Австрии и США, а гордятся ею) вот ведь странность-то!)) живет себе человек, работает, сына реабилитирует, скукота же) а тут можно жалеть годами, не смотря на то, что можно сочувствотвать и протянуть руку более близким, и это продуктивнее, но не так просто) М.М. уже Бузову переплюнула по уровню народного жалейства
30.03.17 07:22 Контекст комментария
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Marana Vilnius"Демократические" государства живут по двойным стандартам. И Боинг Россия сбила, (никаких доказательств этого и игнор доказательств обратного) и ядерное оружие в Иране, которое потом никто так и не нашёл, и нашего Паксаса убрали с президентской должности, объявив импичмент за то, что он пытался элите не дать всё окончательно разворовать. Европейский суд признал незаконность импичмента. И что? А ничего, - будто ничего и не было. Если кто-то пытается выступать против коррумпированной элиты. тут же быстренько стряпается компромат, человека снимают с должности, и хотя обычно позднее выясняется, что он не виноват, поздно - поезд ушёл, и на его месте уже заседает "удобный" чиновкник. Думаю, в большинстве "демократических" стран так делается. Ни Россия, ни США не исключение. Если Максакова на 100% уверена в невиновности мужа, то, конечно, стоит попытаться восстановить его доброе имя. НО! Во-первых, она всего может и не знать. Есть вероятность, что, начав "рыть", она узнает много нового о своём покойном муже. Во-вторых, если он действительно ни в чём не виноват, это может не понравиться тем, кому выгодно, чтобы он был виноват. Тогда она просто окажется в опасности. В общем, мутно тут всё.
30.03.17 14:27
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Зара ТомскЗадолбали со своей Максаковой!Самим не надоело,в конце концов!Вдова прощается со своим мужем,вся накрашенная!!!У меня папа умер,так нас с мамой люди на похоранах за руки держали,сами не могли передвигаться.А сдесь?Маленько пропиарится,выскочить за другого офириста,делов то!А наши по всем каналам жалеют её, приглашают обратно,как будто показывать больше нечего,кроме Максаковой.Пусть едет в Германию...
30.03.17 08:15
-
ЛикаЧто вчера решила послушать Макарову как оперную певицу. после всех историй и этого более чем странного клипа ... Я вообще то слушаю оперу и классическую музыку не менее 2х часов в день.Обычно Калас, Кобылье и Нетребко. Нашла включила.....я желаю ей удачи на музыкальном поприще , если она решит продолжать .....Нервное, сдавленное пение с надеждой, что правильное дыхание решит все.И вера в резонаторы... Все супер технично, но подключения нет...ну и смотреть как она поет тоже как то не принято . Вплоть до гланд. ... Вымученный звук ... Она просто человек знающий технику пения от и до... Стала случать стала нервничать ... Вообщем удачи... Может начнет петь серьезные спектакли может и получиться . А то что то я не нашла ни одного спектакля с ее участием. Концерты, попурри, нарезки...Хотя зрительно сложно. Сначала думала - показалось Просидела на видео Нетребко и Кабалье и возвращаться к оперной певице не захотелось.....Нет пока гармонии ни звука, ни внешности.
29.03.17 23:27
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ЛикаВообщем не Макарова , а Максакова))) И не КОБЫЛЬЕ)))))), А Кабалье))))))Спасибо телефону за веселье.......
29.03.17 23:30
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Ее хоть и называют солисткой Мариинского театра, но у неё там было всего 4 партии, и я Ее в них не разу не видела.
30.03.17 00:24
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ЗнатокКакая разница, сколько у неё было ролей? Было бы вам известно, у неё были другие роли в разных театрах, в разных странах.
30.03.17 01:51
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БТОна очень много занималась преподавательской работой тоже. Невероятно всесторонне одарённая женщина.
30.03.17 01:58
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знатокуТак послушать бы эти роли..... Раз уж певица.
30.03.17 08:58
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ликаИ я живу в " этих разных странах' и оперный репертуар Парижской оперы я знаю хорошо. Нетребко тут появилась до того как о ней в России заговорили как об оперной певице. Она и в Австрии звучала..У меня много друзей о ней из разных стран мира заговорило .А вот Максакову никто нигде не слышал.... Когда человек работает есть множество записей и найти эти записи в Ютюбе например- раз плюнуть. Как её набрала.....три записи с ропури, на которые лучше не смотреть...т этот звук...и скандалы...А когда я говорю о спектакле....это значит несколько чесов на голосе....Я не нашла у неё такой спектакль....
30.03.17 09:11
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ликаВот я и о том же....
30.03.17 09:12
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50/50ну так...Нетребко что-то и не полощут, хотя она живёт в Австрии и США, а гордятся ею) вот ведь странность-то!)) живет себе человек, работает, сына реабилитирует, скукота же) а тут можно жалеть годами, не смотря на то, что можно сочувствотвать и протянуть руку более близким, и это продуктивнее, но не так просто) М.М. уже Бузову переплюнула по уровню народного жалейства
30.03.17 07:22
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Toto МоскваЭто видно,что вы кобылье слушаете.А кто такая,кстати Макарова?
30.03.17 10:36
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РеспектОчень разумное решение. Он оставил двое своих детей, очень правильно побеспокоиться ради них о репутации отца.
29.03.17 23:05
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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КанадаПрелесть, вы наивная, как девочка. В России мало людей,понимающих тааакое....
29.03.17 19:52
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ПрелестьЗначит, рано ещё называть себя правовым демократическим государством. Будем считать обществом 4 мира, это словоблудие будет тогда понятно для демократических правовых государств.
29.03.17 20:59
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Демократические правовые государства объявили, что это россия сбила Боинг сразу же после этого происшествия. И дружно ввели санкции безо всяких доказательств)))
30.03.17 07:52
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ликаВот имена о " демократических " государствах. Я в Испании была в тот период....Выхожу из дома - Сосед насмотревшись демократического теле - Россия сбила Боинг. Я- ух ты, уже и заключение экспертов готово.Он " нет. А разве это важно?" - Нон момент -демократия и право.
30.03.17 09:17
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ЮликонДемократия по понятиям:)), когда о демократичнском государстве пишет преступница, утверждающая, что весь бизнесс построен на взятках и коррупции и она сама так работала в России и других странах.
30.03.17 09:40
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ликаДа,!!!! Я мне тоже странно, когда преступники объясняют как мне надо жить правильно. Главное и отогнать невозможно все лезети лезет обзывая и матерясь в учителя по демократии и бизнесу. Быдлота вырвалась в " люди" ....
30.03.17 09:52
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MaskatНелли, согласна. Они и своего присутствия на Донбассе не признают, но почему- то я здесь вижу их военных, танки , технику, а живу я в Луганске. Через день въезжают в город со стороны границы, весь асфальт уже изрезан гусеницами. Но их тут нет.... Сплошная ложь. Нет правового государства и никогда не было
30.03.17 11:48
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НоннаК нас не ждут решения суда,ведь он тааакой богатый,значит, преступник. Все считают чужие деньги вслепую ))))),когда своих нет. Мы же народ интеллигентный, а наши люди в булочные на такси не ездят.
29.03.17 20:17
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СимаПрелесть, действительно, после ситуации с Боингом, даже странно рассуждать о образованности, демократии, словоблудии и обществе 4 мира. Вы помните эту историю? Государства, на минуточку, официальные представители стран, а не желтая пресса, озвучили и растиражировали серьезнейшее обвинение, которое не имело доказательств. А в дальнейшем было опровергнуто. И никаких официальных извинений. В современном мире, где основным "оружием" цивилизованных стран является лож, дезинформация и информационные технологии, странно читать ваши рассуждения. При всем уважении к вам! А что касается нападок на Максакову сейчас, это вопрос сугубо человечности, что бы не происходило до и будет после, здоровый морально и психически человек может выдержать паузу хотя бы, придержать свои нападки, когда у человека трагедия. В таком горе каждый становится просто человеком, слабым и беззащитным, деньги, успех, слава не помогут.
30.03.17 09:17
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