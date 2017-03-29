Максакова добивается суда над покойным мужем

Мария Максакова сейчас в непростом положении. На прошлой неделе артистка стала вдовой с годовалым сыном на руках. Звезда не намерена мстить за мужа, она считает, что любимого теперь не вернуть и строить версии, кто стоит за убийством Вороненкова, бесполезно. Но Максакова намерена постоять за репутацию покойного.

Как сообщается, певица планирует добиваться заочного суда над экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, если следствие не найдет оснований для завершения уголовного дела в связи с его невиновностью.

Как пояснил юрист, ранее представлявший интересы покойного, Вороненков виновным себя не считал, но в Россию не собирался возвращаться в связи с тем, что получал угрозы жизни. 15 февраля 2017 года вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По закону следствие не может прекратить дело в отношении обвиняемого в связи с его смертью без согласия родственников.

«Сейчас сложно утверждать, ведь следствие может закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления, в противном случае, насколько мне известно, вдова намерена идти до конца и добиваться заочного суда», — цитирует адвоката ТАСС.

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