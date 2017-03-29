Игорь Петренко наслаждается отцовством

Актер Игорь Петренко старается быть хорошим папой. И провидение определенно благоволит артисту. В браке с актрисой Екатериной Климовой у Петренко родились два сына. А сейчас, в браке с Кристиной Бродской, артист растит двух дочек.

Публикация от Katerina Aleksandrovna (@ved6maya_makeup_art) Мар 29 2017 в 5:30 PDT

В последнее время Петренко редко появляется на звездных церемониях, но для церемонии вручения кинопремии «Ника» было сделано исключение. Игорь появился с супругой, которая довольно быстро восстановилась после родов.

Как сказала Кристина, после родов второй дочери прийти в форму оказалось непросто. «Но я знала, что должна сделать это, вот и смогла. Я не занималась спортом целенаправленно, не ходила в фитнес-клуб, у меня просто нет для этого времени. Каждую свободную минуту своего времени я отдаю детям».

Петренко тоже старается уделять максимум внимания девочкам. На вопрос, не из-за дочери ли он редко появляется на светских вечеринках, артист ответил: «Конечно же, это так. Вы угадали».

Напомним, вторая дочь Петренко и Бродской родилась в конце января. Имя девочки звездные родители предпочитают пока не сообщать широкой публике. Артисты поженились 19 сентября 2016 года. Старшая дочь, София-Каролина, появилась на свет в декабре 2014-го.

Ранее мы писали:

Игорь Петренко: положительный герой. Артисту не по душе нынешние нравы.

Игорь Петренко: «Порой переубеждать меня бесполезно». Актер готов до последнего отстаивать свое мнение.

Игорь Петренко высказался о разводе с Екатериной Климовой. Артистам удалось сохранить нормальные отношения.