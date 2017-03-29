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Игорь Петренко наслаждается отцовством


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Актер Игорь Петренко старается быть хорошим папой. И провидение определенно благоволит артисту. В браке с актрисой Екатериной Климовой у Петренко родились два сына. А сейчас, в браке с Кристиной Бродской, артист растит двух дочек.

 

В последнее время Петренко редко появляется на звездных церемониях, но для церемонии вручения кинопремии «Ника» было сделано исключение. Игорь появился с супругой, которая довольно быстро восстановилась после родов.

Как сказала Кристина, после родов второй дочери прийти в форму оказалось непросто. «Но я знала, что должна сделать это, вот и смогла. Я не занималась спортом целенаправленно, не ходила в фитнес-клуб, у меня просто нет для этого времени. Каждую свободную минуту своего времени я отдаю детям».

Петренко тоже старается уделять максимум внимания девочкам. На вопрос, не из-за дочери ли он редко появляется на светских вечеринках, артист ответил: «Конечно же, это так. Вы угадали».

Напомним, вторая дочь Петренко и Бродской родилась в конце января. Имя девочки звездные родители предпочитают пока не сообщать широкой публике. Артисты поженились 19 сентября 2016 года. Старшая дочь, София-Каролина, появилась на свет в декабре 2014-го.

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0 Не нравится 1 Нравится 29.03.2017 Теги: игорь петренко

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