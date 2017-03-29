Боня забрала дочь в Америку
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Виктория Боня в прошлом месяце рассталась с любимым. Но рассталась без скандалов. Виктории и Алексу Смерфиту удалось договориться об опеке над дочерью. И похоже, Анджелине предстоит жить на две страны.
Недавно Боня намекнула на приобретение апартаментов в Лос-Анджелесе. Теперь девушка регулярно публикует свои снимки в Городе ангелов и пишет что-нибудь вроде: «Такое ощущение, что я здесь родилась.. #ЛосАнджелес».
Несколько дней назад Виктория привезла в США дочь. Модель говорила, что она на время оставляла девочку с отцом, по-видимому, за этот период Боня постаралась уладить все вопросы, связанные с переездом и обустройством на новом месте. Впрочем, о деталях соглашения по опеке ни Боня, ни Смерфит не распространяются.
Правда, Виктория ранее обмолвилась, что папа нередко балует Анджелину. «Анджелина - единственный ребенок в семье. Она постоянно окружена всеобщим вниманием, любовью и лаской. Но я пытаюсь быть строгой с ней. Не всегда, правда, получается, но кто-то же должен! Все остальные члены семьи балуют ее и потакают капризам. Дочка требует много внимания и прекрасно умеет манипулировать родными для достижения своей цели. Она точно знает, на какие "кнопки" нажимать, у кого какие слабости».
Ранее мы писали:
Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.
Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.
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Обсуждение 9
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ну дану точно, всех иммигрантов, переехавших в лос-анджелес ведет ангел. а как иначе???
30.03.17 04:22
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ПрелестьВ Виктории точно есть прекрасный ангел хранитель. Он привёл её в город ангелов и очень щедро заботится о ней. Благословенная. :-).
29.03.17 19:08
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:-)В Лос-Анджелесе живут не только "благославленные", но и неудачники, несчастные, как и везде, в любом городе мира. У Париже не только влюблённые, в Москве на улицах нет медведей, в Лондоне не всегда туман. У вас все факты подогнаны под ваши собственные теории. Виктория Боня- это не вы в молодости, такая же "благославленная" на все 100. Смешная вы фантазерка! Но каждый волен фантазировать на просторах паутины, как ему угодно.
29.03.17 21:22
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ПрелестьЭто уже ваши фантазии. А у меня лишь одна главная мысль - ангел Виктории прекрасный! Значит,не зря. А у нет несчастных и неудачников нет значит повода для такого ангела. Что в них отпугивает благословения. Смею вас огорчить - я неисправимый практик. Мечтать и фантазировать не мой стиль жизни. Поэтому я искренне рада за Викторию. Молодец коли такого ангела ей прислали с небес. Он ведёт ей совершенно очевидно только выше и выше. :-D
29.03.17 22:13
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ПрелестьЯ удаляюсь. Мне кровь из носа необходимо поспать. А я отвлеклась на просторы паутины. :-) Я желаю всем счастья и удачи!
29.03.17 22:14
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здравый смыслнет, это твои больные фантазии. есть содержанка боня, есть те кто ее содержит хорошо. есть реклама в инстаграме, которая так же ее содержит. а остальное твои домыслы.
30.03.17 06:23
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согласнаочень в точку
30.03.17 04:20
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Вы на ней помешаны? Какая Вам разница, Вы же Ее живьём никогда не видели.
30.03.17 00:40
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