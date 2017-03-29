Боня забрала дочь в Америку

Виктория Боня в прошлом месяце рассталась с любимым. Но рассталась без скандалов. Виктории и Алексу Смерфиту удалось договориться об опеке над дочерью. И похоже, Анджелине предстоит жить на две страны.

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Недавно Боня намекнула на приобретение апартаментов в Лос-Анджелесе. Теперь девушка регулярно публикует свои снимки в Городе ангелов и пишет что-нибудь вроде: «Такое ощущение, что я здесь родилась.. #ЛосАнджелес».

Несколько дней назад Виктория привезла в США дочь. Модель говорила, что она на время оставляла девочку с отцом, по-видимому, за этот период Боня постаралась уладить все вопросы, связанные с переездом и обустройством на новом месте. Впрочем, о деталях соглашения по опеке ни Боня, ни Смерфит не распространяются.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Мар 25 2017 в 12:12 PDT

Правда, Виктория ранее обмолвилась, что папа нередко балует Анджелину. «Анджелина - единственный ребенок в семье. Она постоянно окружена всеобщим вниманием, любовью и лаской. Но я пытаюсь быть строгой с ней. Не всегда, правда, получается, но кто-то же должен! Все остальные члены семьи балуют ее и потакают капризам. Дочка требует много внимания и прекрасно умеет манипулировать родными для достижения своей цели. Она точно знает, на какие "кнопки" нажимать, у кого какие слабости».

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