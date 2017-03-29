Айза Анохина пожаловалась на сложности в браке

Звезда Insta Айза Анохина старается заряжать своих подписчиков позитивом. Но и у нее случаются непростые моменты, когда все вокруг кажется серым и унылым. На днях Айза пожаловалась на дефицит романтики.

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Сейчас Айза растит полугодовалого Элвиса. Мальчик появился на свет в октябре прошлого года, Анохина и ее супруг Дмитрий чувствовали себя невероятно счастливыми. Но как известно, радоваться без передышки невозможно. И у Айзы наступила такая пауза.

«Честно, мне не хватает романтики. И всяких там бабочек в животе. Брак - это дело сложное. И над ним нужно работать каждый день. И тут один вопрос, хочешь ли ты этого. Я всегда хочу. И буду работать. Вот сейчас самое лучшее для нас - это разлука. Поэтому уезжаю. Поскучать друг по другу. Хотя я уже скучаю. Не люблю быть без мужа. Но и спорить тоже не люблю», — написала девушка в соцсетях.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Мар 28 2017 в 3:51 PDT

Но в итоге Айза никуда не уехала. Супруг девушки Дмитрий поспешил удивить любимую необычным сюрпризом. «Вчера только ныла, что романтики не хватает, а тут любимый решил порадовать меня. Даже больше не обижаюсь на него. Добыл он все-таки палатку, о которой я все уши прожужжала ему, что никогда не спала под звездами», — похвасталась Анохина.

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