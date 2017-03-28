Известный певец Николай Носков накануне напугал поклонников. Артист был экстренно госпитализирован, по слухам, у звезды случился инсульт. Но не стоит паниковать. Николай Иванович идет на поправку, и это здорово!

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Сегодня с утра в СМИ появлялись сообщения о состоянии артиста, причем одно сообщение хуже другого. Писали о том, что у Носкова инсульт, о том, что он в плохом состоянии, подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Но подобная информация не имеет оснований. Как заявила пресс-атташе артиста Юлия Сажина, Николай Иванович восстанавливается.

«Только что разговаривали с лечащим врачом Николая. Его состояние оценивается специалистами как стабильное. Врачи считают, что он идет на поправку», — цитирует девушку агентство городских новостей «Москва».

Ранее появилась информация о подготовке артиста к операции. «В настоящее время Николай Иванович находится в клиническом госпитале «Лапино», где проходит курс интенсивной терапии.… По результатам проведённого обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе», — говорится в сообщении пресс-службы бывшего солиста группы «Парк Горького».

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Источник фото: Globallookpress.com