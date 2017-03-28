Кети Топурия на грани развода?

Певица Кети Топурия в конце января вынуждена была буквально отбиваться от журналистов. Появились слухи о расставании артистки с супругом Львом Гейхманом, о романе Кети с рэпером Гуфом... Слухи довольно быстро утихли, но сейчас сплетники вновь засудачили о семейном кризисе.

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Последние три месяца Кети практически не видится с мужем. Лев Гейхман живет и работает в США, солистка группы «А-Студио» воспитывает дочь и занимается музыкальной карьерой в России. Ситуация складывается неоднозначная, но никто из супругов не торопится принимать решение о переезде.

«Кети не планирует переезжать... У неё здесь работа, группа!» — рассказала мать артистки репортерам проекта «Ты не поверишь!».

По словам дамы, последний раз Гейхман виделся с женой и дочерью в конце прошлого года. Летом Кети с малышкой собиралась отправиться в США, но мать певицы не уверена, что поездка состоится.

Что любопытно, ранее скандально известный журналист Отар Кушанашвили посмеялся над слухами о семейных проблемах Кети. «Я третьего дня видел благоверного Кети (Льва Гейхмана), он являет собой великолепный образец закоренелого домостроевца, который и с внешними, и внутренними проблемами и врагами, я видел, разбирается на манер Джека Ричера в исполнении Тома Крузашвили, и если вы думаете, что он допустит мезальянс своей супружницы и какого-то там рэпера, значит, у вас либо состояние мозгового переутомления (я знаю, кто такой Гуф, посему состояние, о котором ниже, очень хорошо ему ведомо), либо конопляного делирия. От таких, как он (Гейхман), живыми не уходят, тем паче к пареньку, чьи качества далеки не то что от маскулинности, но и от самых снисходительных понятий о норме», — писал Отар в ЖЖ.

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