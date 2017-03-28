 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кети Топурия на грани развода?


0 1

Певица Кети Топурия в конце января вынуждена была буквально отбиваться от журналистов. Появились слухи о расставании артистки с супругом Львом Гейхманом, о романе Кети с рэпером Гуфом... Слухи довольно быстро утихли, но сейчас сплетники вновь засудачили о семейном кризисе.

Последние три месяца Кети практически не видится с мужем. Лев Гейхман живет и работает в США, солистка группы «А-Студио» воспитывает дочь и занимается музыкальной карьерой в России. Ситуация складывается неоднозначная, но никто из супругов не торопится принимать решение о переезде.

«Кети не планирует переезжать... У неё здесь работа, группа!» рассказала мать артистки репортерам проекта «Ты не поверишь!».

По словам дамы, последний раз Гейхман виделся с женой и дочерью в конце прошлого года. Летом Кети с малышкой собиралась отправиться в США, но мать певицы не уверена, что поездка состоится.

Что любопытно, ранее скандально известный журналист Отар Кушанашвили посмеялся над слухами о семейных проблемах Кети. «Я третьего дня видел благоверного Кети (Льва Гейхмана), он являет собой великолепный образец закоренелого домостроевца, который и с внешними, и внутренними проблемами и врагами, я видел, разбирается на манер Джека Ричера в исполнении Тома Крузашвили, и если вы думаете, что он допустит мезальянс своей супружницы и какого-то там рэпера, значит, у вас либо состояние мозгового переутомления (я знаю, кто такой Гуф, посему состояние, о котором ниже, очень хорошо ему ведомо), либо конопляного делирия. От таких, как он (Гейхман), живыми не уходят, тем паче к пареньку, чьи качества далеки не то что от маскулинности, но и от самых снисходительных понятий о норме», — писал Отар в ЖЖ.

Ранее мы писали:

Кети Топурия: «У нас с мужем есть возможность соскучиться». По словам артистки, они с супругом не сидят с утра до вечера, не смотрят друг на друга. 

Кети Топурия: «Я даже не знаю, как включать стиральную машину». Откровенное интервью "Клео". 

Кети Топурия представила стильную фотосессию дочери. Певица растит модницу. 



1 Не нравится 0 Нравится 28.03.2017 Теги: кети топурия

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору