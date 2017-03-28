Джоли надеется на поддержку детей
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Голливудская звезда Анджелина Джоли (Angelina Jolie) полгода назад довольно резко изменила свою жизнь. Актриса подала на развод с Брэдом Питтом (Brad Pitt), и только недавно артистам удалось найти общий язык. Но, похоже, Джоли вовсе не думает о воссоединении. И о новых отношениях тоже.
Анджелина сосредоточилась на воспитании детей и благотворительной деятельности, а все остальное подождет. На протяжении нескольких месяцев Анджелина вела закрытый образ жизни и только в прошлом месяце блеснула на премьере своего нового фильма в Камбодже.
Недавно звезда побеседовала с журналистами People и уточнила, что на ближайшие 10 лет у нее две основные цели.
«Я думаю, что мои дети выберут в качестве постоянного места проживания разные страны, так что я смогу разъезжать по всей планете, чтобы общаться с ними. Я хочу продолжать заниматься моими благотворительными проектами и надеюсь, что дети станут моими постоянными партнерами в этой работе. Проекты, которые я осуществляю, связаны по большей части с образованием, здравоохранением и охраной окружающей среды в бедных странах. Над первой такой программой я начала работать еще 13 лет назад — в Камбодже, на родине Мэддокса. Потом я занялась Эфиопией, где родилась Захара, а затем — Намибией…»
Джоли добавила, что на данный момент ей удалось избавиться от множества страхов по поводу своего здоровья, здоровья детей. «Теперь я чувствую себя счастливой уже просто потому, что сама здорова и дети — тоже. Надеюсь, теперь мне больше нечего бояться!»
Ранее мы писали:
Джоли раскритиковала Трампа. Звезда призывает проводить взвешенную политику в отношении беженцев.
Джоли впервые вышла в свет после развода. Актриса прекрасно выглядит.
Дети Джоли с энтузиазмом изучают иностранные языки. Мэддокс увлечен русским.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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Marana VilniusТакое впечатление, что она их усыновляла только для того, чтоб теперь расселить по разным странам и осуществлять там благотворительность (или что ещё???). Дамочка явно не в себе.
29.03.17 00:53
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ОльгаЕщё некоторые так любят воду, что выращивают специальных людей, чтоб они им стакан подавали.
29.03.17 11:26
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LolaДа будет вам, выводы такие делать. Ее дети знают откуда они, где их корни, и нельзя исключать, что их потянет на родины. Она похожа на мать, котораа даёт детям полную свободу.
29.03.17 11:58
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