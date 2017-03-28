Джоли надеется на поддержку детей

Голливудская звезда Анджелина Джоли (Angelina Jolie) полгода назад довольно резко изменила свою жизнь. Актриса подала на развод с Брэдом Питтом (Brad Pitt), и только недавно артистам удалось найти общий язык. Но, похоже, Джоли вовсе не думает о воссоединении. И о новых отношениях тоже.

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Анджелина сосредоточилась на воспитании детей и благотворительной деятельности, а все остальное подождет. На протяжении нескольких месяцев Анджелина вела закрытый образ жизни и только в прошлом месяце блеснула на премьере своего нового фильма в Камбодже.

Недавно звезда побеседовала с журналистами People и уточнила, что на ближайшие 10 лет у нее две основные цели.

«Я думаю, что мои дети выберут в качестве постоянного места проживания разные страны, так что я смогу разъезжать по всей планете, чтобы общаться с ними. Я хочу продолжать заниматься моими благотворительными проектами и надеюсь, что дети станут моими постоянными партнерами в этой работе. Проекты, которые я осуществляю, связаны по большей части с образованием, здравоохранением и охраной окружающей среды в бедных странах. Над первой такой программой я начала работать еще 13 лет назад — в Камбодже, на родине Мэддокса. Потом я занялась Эфиопией, где родилась Захара, а затем — Намибией…»

Джоли добавила, что на данный момент ей удалось избавиться от множества страхов по поводу своего здоровья, здоровья детей. «Теперь я чувствую себя счастливой уже просто потому, что сама здорова и дети — тоже. Надеюсь, теперь мне больше нечего бояться!»

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Джоли впервые вышла в свет после развода. Актриса прекрасно выглядит.​

Дети Джоли с энтузиазмом изучают иностранные языки. Мэддокс увлечен русским.​

Источник фото: Globallookpress.com