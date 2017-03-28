Боня раскрыла секрет красоты лица

Как известно, красота - это симметрия. Это вывели еще древние греки. Но что делать, если пропорции овала лица далеки от признанных канонов? Тут важно не тратить энергию на сетования и жалобы, а искать выход. Ведущая Виктория Боня, например, уже нашла.

Недавно Виктория объяснила, как визуально откорректировать высоту лба. В этом, как выясняется, нет ничего сложного. «Сначала надо сделать замеры, от переносицы до лба должно быть одинаковое расстояние. У меня очень маленький лоб, я пощипываю его уже давно. Я сначала отстригаю длинные волосы бритвой, а затем нитью начинаю убирать остатки», — поясняет и показывает Боня в специальном видео.

Виктория подчеркивает, что работать с бритвой необходимо очень аккуратно. «Будьте предельно осторожны и поначалу лучше пользуйтесь пинцетом, это даст возможность больше контролировать ситуацию».

Напомним, сейчас Боня активно работает над своими онлайн-проектами о красоте. Развивает блоги в соцсетях и влоги. Не забывает девушка и о личной жизни. После разрыва с Алексом Смерфитом Виктория недолго горевала (а точнее, почти не расстраивалась) и достаточно быстро нашла замену экс-возлюбленному.

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