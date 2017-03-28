Боня раскрыла секрет красоты лица
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Как известно, красота - это симметрия. Это вывели еще древние греки. Но что делать, если пропорции овала лица далеки от признанных канонов? Тут важно не тратить энергию на сетования и жалобы, а искать выход. Ведущая Виктория Боня, например, уже нашла.
Недавно Виктория объяснила, как визуально откорректировать высоту лба. В этом, как выясняется, нет ничего сложного. «Сначала надо сделать замеры, от переносицы до лба должно быть одинаковое расстояние. У меня очень маленький лоб, я пощипываю его уже давно. Я сначала отстригаю длинные волосы бритвой, а затем нитью начинаю убирать остатки», — поясняет и показывает Боня в специальном видео.
Виктория подчеркивает, что работать с бритвой необходимо очень аккуратно. «Будьте предельно осторожны и поначалу лучше пользуйтесь пинцетом, это даст возможность больше контролировать ситуацию».
Напомним, сейчас Боня активно работает над своими онлайн-проектами о красоте. Развивает блоги в соцсетях и влоги. Не забывает девушка и о личной жизни. После разрыва с Алексом Смерфитом Виктория недолго горевала (а точнее, почти не расстраивалась) и достаточно быстро нашла замену экс-возлюбленному.
Ранее мы писали:
Экс-бойфренд Бони попросил уважать личную жизнь. Александр Смерфит прокомментировал разрыв с Викторией.
Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.
Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.
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Обсуждение 6
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ташаона хорошо сделала себя,вернее врачи-хирурги отличные,но в этом нет ни чего плохого на самом деле. но как ни крути она заметно постарела,быстро время летит особенно у женщин((
28.03.17 15:13
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Ася МоскваДеньги она зарабатывает, и молодец! Нет предела совершенству! Что можно сказать? У кого есть деньги, это просто молодец! Счастья ей!!
28.03.17 14:08
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Мэри ПопинсСекрет красоты женщины - заботливые мужчины ))))
28.03.17 11:25
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123Секрет красоты лица от Бони, который она не озвучивает: новый нос (ринопластика), убрать комки Биша (операция по иссечению жира в щеках), гиалурон в губы, блефаропластика (обрезанные веки) - это минимум, который она сделала. Примерная стоимость около 100-200.000 евро в Европе. Лазерные шлифовки, зубы (виниры или подороже-люминиры) и тело не берём в расчёт (грудь, липосакция...) Смотрите ее фото 5-7-ми летней давности. Испугаетесь :-) А она про "пощипывание лба"... и про грамотный макияж...
28.03.17 11:20