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Вице-премьер Украины предложил найти замену Самойловой


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Выступит ли представитель России на конкурсе «Евровидение» в этом году? Певице Юлии Самойловой, которую выбрал Первый канал, въезд на территорию Украины запрещен. Европейский вещательный канал пытается решить вопрос, но пока безуспешно. Тем временем вице-премьер Украины предложил отправить на конкурс другого артиста.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в стране готовы принять всех артистов-участников конкурса, но только в случае, если исполнитель не нарушал законов Украины.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», - заявил Кириленко в эфире «Украинского радио».

Напомним, Служба безопасности Украины включила Самойлову в черный список, поскольку выяснилось, что в июне 2015 года девушка выступала на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Керчи вместе с артистами Олегом Газмановым и Лолитой, которым запрещен въезд на территорию Украины.

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0 Не нравится 0 Нравится 27.03.2017 Теги: Евровидение

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