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Никита Джигурда слег в день рождения


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Сегодня скандальный бард Никита Джигурда отмечает 56-летие. И надо сказать, энергии артиста могли бы позавидовать многие 20-летние. По крайней мере, до недавнего. По некоторым данным, Никита перенес микроинсульт.

О проблемах барда сообщила в соцсетях близкая подруга артиста, светская львица Лена Ленина. «С Днем Рождения, Никитушка! Пресса довела хорошего честного человека до микроинсульта(((( Здоровья тебе и счастья! Я за тебя!» — написала писательница.

Сам Джигурда пока воздерживается от комментариев. Однако многие подписчики Лениной предположили, что в проблемах Никиты виновата вовсе не пресса. «Может быть, он сам себя довел до этого? Посмотрите на него лет 15 назад… Два разных человека! И кто в этом виноват?», «Да он сам себя довел!», «Это не пресса его довела, а он сам себя довел и полстраны!»

Напомним, 17 марта был окончательно расторгнут брак Джигурды с фигуристкой Мариной Анисиной. За несколько дней до последнего заседания суда спортсменка выразила готовность продолжить семейную жизнь с Никитой и дать ему еще один шанс.

Но Джигурда внезапно передумал. Он не явился на заседание суда, заявив, что теперь у него совершенно другие планы на будущее. И Анисина в этих планах занимает довольно скромное место.

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2 Не нравится 3 Нравится 27.03.2017 Теги: никита джигурда

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Обсуждение 3  

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  • Ноя
    Ничего удивительного , так орать постоянно. Все сосуды полопаются.
    		28.03.17 01:07
         
    1
         
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    • л
      Он все время голосовые связки держит в вибрациях низких энергиях. Ему нравится, что люди начинают себя плохо чувствовать когда он ' рычит". Это у него ьаелй приём доминирования, как он думает. Но он совершенно погрузился сам в эти энергии. Если будет так продолжать то все у него впереди не очень хорошо. И ьае жизнь вещь сложная, а тут ещё низкочастотные колебания мозга....и суд с сестрой Барташ проиграл - тут есть чему расстроится . За что боролся все ухнолось....
      		 28.03.17 08:31
           
      1
           
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  • Юля
    Да головой ему действительно неплохо бы заняться! Слабое место)
    		 27.03.17 18:48
         
    6
         
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