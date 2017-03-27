Никита Джигурда слег в день рождения

Сегодня скандальный бард Никита Джигурда отмечает 56-летие. И надо сказать, энергии артиста могли бы позавидовать многие 20-летние. По крайней мере, до недавнего. По некоторым данным, Никита перенес микроинсульт.

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О проблемах барда сообщила в соцсетях близкая подруга артиста, светская львица Лена Ленина. «С Днем Рождения, Никитушка! Пресса довела хорошего честного человека до микроинсульта(((( Здоровья тебе и счастья! Я за тебя!» — написала писательница.

Сам Джигурда пока воздерживается от комментариев. Однако многие подписчики Лениной предположили, что в проблемах Никиты виновата вовсе не пресса. «Может быть, он сам себя довел до этого? Посмотрите на него лет 15 назад… Два разных человека! И кто в этом виноват?», «Да он сам себя довел!», «Это не пресса его довела, а он сам себя довел и полстраны!»

Напомним, 17 марта был окончательно расторгнут брак Джигурды с фигуристкой Мариной Анисиной. За несколько дней до последнего заседания суда спортсменка выразила готовность продолжить семейную жизнь с Никитой и дать ему еще один шанс.

Но Джигурда внезапно передумал. Он не явился на заседание суда, заявив, что теперь у него совершенно другие планы на будущее. И Анисина в этих планах занимает довольно скромное место.

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