Никита Джигурда слег в день рождения
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Сегодня скандальный бард Никита Джигурда отмечает 56-летие. И надо сказать, энергии артиста могли бы позавидовать многие 20-летние. По крайней мере, до недавнего. По некоторым данным, Никита перенес микроинсульт.
О проблемах барда сообщила в соцсетях близкая подруга артиста, светская львица Лена Ленина. «С Днем Рождения, Никитушка! Пресса довела хорошего честного человека до микроинсульта(((( Здоровья тебе и счастья! Я за тебя!» — написала писательница.
Сам Джигурда пока воздерживается от комментариев. Однако многие подписчики Лениной предположили, что в проблемах Никиты виновата вовсе не пресса. «Может быть, он сам себя довел до этого? Посмотрите на него лет 15 назад… Два разных человека! И кто в этом виноват?», «Да он сам себя довел!», «Это не пресса его довела, а он сам себя довел и полстраны!»
Напомним, 17 марта был окончательно расторгнут брак Джигурды с фигуристкой Мариной Анисиной. За несколько дней до последнего заседания суда спортсменка выразила готовность продолжить семейную жизнь с Никитой и дать ему еще один шанс.
Но Джигурда внезапно передумал. Он не явился на заседание суда, заявив, что теперь у него совершенно другие планы на будущее. И Анисина в этих планах занимает довольно скромное место.
Ранее мы писали:
Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды.Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены.
Никита Джигурда разозлил жену. Анисина избила мужа сковородкой.
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Обсуждение 3
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НояНичего удивительного , так орать постоянно. Все сосуды полопаются.
28.03.17 01:07
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лОн все время голосовые связки держит в вибрациях низких энергиях. Ему нравится, что люди начинают себя плохо чувствовать когда он ' рычит". Это у него ьаелй приём доминирования, как он думает. Но он совершенно погрузился сам в эти энергии. Если будет так продолжать то все у него впереди не очень хорошо. И ьае жизнь вещь сложная, а тут ещё низкочастотные колебания мозга....и суд с сестрой Барташ проиграл - тут есть чему расстроится . За что боролся все ухнолось....
28.03.17 08:31
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ЮляДа головой ему действительно неплохо бы заняться! Слабое место)
27.03.17 18:48