Максакова даст концерт в память о муже
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Певица Мария Максакова в глубоком горе. Но это не значит, что она сломалась. В одном из монологов после убийства мужа Дениса Вороненкова артистка говорила, что друзья называют ее «Маша - бронетанк». И это так в некотором смысле.
Максакова планирует дать в Киеве концерт. Причем выступление состоится 31 марта, в этот день исполнится 9 дней со дня смерти Вороненкова. «Зная Дениса, я понимаю, что он бы хотел, чтобы я ходила с гордо поднятой головой, — цитирует звезду «Комсомольская правда». — В Украине моего мужа считают героем. Поэтому девять дней я проведу так, как хотел мой муж».
Ранее в беседе с представителем «Московского комсомольца» Мария говорила, что концерт был спланирован до трагедии.
«Сперва я думала все отменять. Мы сделали здесь прекрасную программу украинских песен с оркестром, о которой я уже говорила тебе в прошлом интервью. Но решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память о Денисе на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем, и похоронен он в Киеве. Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала. Но, думаю, я должна это сделать. Возможно, что я даже надену платье, в котором выходила замуж…»
Ранее мы писали:
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.
Фадеев попрощался с Максаковой. Продюсера поразил переезд певицы в Киев.
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Обсуждение 9
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Слишком много шумихи из за беглого преступника и его вдовы.
27.03.17 20:20
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АфроДитаКак цинично-беглец и вдова.........
28.03.17 06:06
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катенькаЯ читала её интервью. Она действительно опасается, что у неё потребуют вернуть депутатскую зарплату. Что на самом деле справедливо. Депутат не может не любить свою страну.. И так себя в жизни вести с доверием избирателей. Ну а как вдова пусть себя ведёт как считает нужным. Лично мне все равно как она живёт свою жизнь как женщина и певица. А вот как бывший депутат гос думы - отвечать надо.
28.03.17 08:38
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ПрелестьДо тех пор, пока она будет находиться в состоянии "опустела без тебя земля" она будет все свои действия связывать и разделять только с ним.
27.03.17 17:12
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СимаМного патетики в отношении Украины. С учетом бесперельной ситуации в той стране выглядит лицемерно. Впечатление что о Швейцарии речь, где законы и права людей имеют вес. Не стоит забывать, что положение, образование и деньги они заработали в России.
27.03.17 15:40