Максакова даст концерт в память о муже

Певица Мария Максакова в глубоком горе. Но это не значит, что она сломалась. В одном из монологов после убийства мужа Дениса Вороненкова артистка говорила, что друзья называют ее «Маша - бронетанк». И это так в некотором смысле.

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Максакова планирует дать в Киеве концерт. Причем выступление состоится 31 марта, в этот день исполнится 9 дней со дня смерти Вороненкова. «Зная Дениса, я понимаю, что он бы хотел, чтобы я ходила с гордо поднятой головой, — цитирует звезду «Комсомольская правда». — В Украине моего мужа считают героем. Поэтому девять дней я проведу так, как хотел мой муж».

Ранее в беседе с представителем «Московского комсомольца» Мария говорила, что концерт был спланирован до трагедии.

«Сперва я думала все отменять. Мы сделали здесь прекрасную программу украинских песен с оркестром, о которой я уже говорила тебе в прошлом интервью. Но решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память о Денисе на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем, и похоронен он в Киеве. Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала. Но, думаю, я должна это сделать. Возможно, что я даже надену платье, в котором выходила замуж…»

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