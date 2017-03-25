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Ургант высмеял Бузову


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Ведущей Ольге Бузовой удалось покорить отечественный шоу-биз. Девушка и раньше не могла пожаловаться на отсутствие популярности, но сегодня ее рейтинги зашкаливают. Она записала всего две песни, но композиции сразу стали хитами. Многие знаменитости недоумевают и даже возмущаются звездным прорывом. А Иван Ургант находит феномен дикой популярности Бузовой довольно забавным.

На днях на шоу «Вечерний Ургант», комментируя новый прогноз ученых о столкновении Земли с Марсом в будущем, телеведущий вспомнил о звезде «Дома-2».

«Это очень непыльная работа — делать предсказания на миллиарды лет вперед. Это вторая работа мечты после библиотекаря Ольги Бузовой», — сыронизировал Иван, намекая на то, что начитанностью Бузова не блещет.

На этом шоумен не остановился. Вместе с Дмитрием Хрусталевым он предложил включить книгу Бузовой «Цена счастья» в школьную программу и ввести обязательный предмет — бузология или домоводство-2.

Ранее по поводу феерического успеха Ольги на эстраде высказывался Сергей Шнуров. «Являясь выходцем из самого что ни на есть народа, Бузова совершает, казалось бы, уже невозможное - возвращает народу когда-то им утраченное авторское право на фольклор, в форме популярной песни. Отныне никакое сообщество профессионалов или компетентное жюри не сможет решать - чему быть, а чему нет, кому петь, а кому заткнуться. Новый городской фольклор заявил о себе со всей силой несильного голоса».

Ранее мы писали:  

Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей. 

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 



10 Не нравится 12 Нравится 25.03.2017 Теги: Ольга Бузова Иван Ургант

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Обсуждение 6  

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  • Лена
    Ну автор статьи дает:" Бузова - звездный прорыв, ее рейтинги зашкаливают". Вы хоть сами соображаете, что пишите. Безголосая дамочка записала , вот именно записала, а не исполняет в живую, всего две песни, которые могут нравится только фанатеющим поклонникам Дома-2, а журналисты уже ее возвеличили.Правильно, что настоящие талантливые знаменитости возмущаются- безголосая без специального образования выскочка прет в артистки, не жалея денег. Обидно за нашу эстраду. А Иван Ургант - молодец, высмеял Бузову классно и все по делу.
    		 26.03.17 09:25
         
    1
         
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  • Куколка Ростов-на-Дону
    Оля,пожалуйста,не надо больше песен! Ну не певица ты,и не дизайнер,и не актриса.....
    		 25.03.17 20:24
         
    11
         
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  • мурр воскресенск
    только в стране идиотов могут лидировать бузовы!!!!!
    		 25.03.17 19:50
         
    7
         
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    • Сталкер Москва
      Ну зачем же так страну обос...ь? Есть некоторые небольшие прослойки идиотов,это другое дело.Им бузовых и дома-2 только давай. Тащутся они от этого.Ведь каждая такая особь думает,что "и я тоже могу запеть (заплясать,в кино сняться...),деньжат загрести и начать кайфовать,ведь я ж на бузову похож (а) - родом из Мухосранска, с заУшным образованием и непомерными амбициями".
      		25.03.17 22:58
           
      4
           
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  • Semen
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    		 25.03.17 15:03
         
    -3
         
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