Ургант высмеял Бузову

Ведущей Ольге Бузовой удалось покорить отечественный шоу-биз. Девушка и раньше не могла пожаловаться на отсутствие популярности, но сегодня ее рейтинги зашкаливают. Она записала всего две песни, но композиции сразу стали хитами. Многие знаменитости недоумевают и даже возмущаются звездным прорывом. А Иван Ургант находит феномен дикой популярности Бузовой довольно забавным.

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На днях на шоу «Вечерний Ургант», комментируя новый прогноз ученых о столкновении Земли с Марсом в будущем, телеведущий вспомнил о звезде «Дома-2».

«Это очень непыльная работа — делать предсказания на миллиарды лет вперед. Это вторая работа мечты после библиотекаря Ольги Бузовой», — сыронизировал Иван, намекая на то, что начитанностью Бузова не блещет.

На этом шоумен не остановился. Вместе с Дмитрием Хрусталевым он предложил включить книгу Бузовой «Цена счастья» в школьную программу и ввести обязательный предмет — бузология или домоводство-2.

Ранее по поводу феерического успеха Ольги на эстраде высказывался Сергей Шнуров. «Являясь выходцем из самого что ни на есть народа, Бузова совершает, казалось бы, уже невозможное - возвращает народу когда-то им утраченное авторское право на фольклор, в форме популярной песни. Отныне никакое сообщество профессионалов или компетентное жюри не сможет решать - чему быть, а чему нет, кому петь, а кому заткнуться. Новый городской фольклор заявил о себе со всей силой несильного голоса».

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