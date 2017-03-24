Новая формула для идеального макияжа

Премиальный бренд ARTISTRY™ представляет новый продукт в линейке декоративной косметики - корректор ARTISTRY EXACT FIT™. Его универсальная формула обеспечивает естественное и безупречное покрытие, маскируя несовершенства в течение всего дня.

ТЕХНОЛОГИЯ ФИКСАЦИИ ЦВЕТА COLOR LOCK*

Стойкость корректора ARTISTRY EXACT FIT™ основана на революционной технологии фиксации цвета Color Lock. Усовершенствованная формула** обеспечивает стойкое покрытие, которое сохранится независимо от степени вашей активности и температуры или влажности окружающей среды.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВАШЕЙ КОЖИ

Сочетание таитянского жемчуга и светоотражающих частиц визуально маскирует несовершенства кожи и поры, а тщательно подобранные пигменты поддерживают идеальный тон. После нанесения корректор создает ровное и естественное покрытие с эффектом чистой кожи «без макияжа».

«Средство обладает невесомой, кремовой текстурой, которая с легкостью подстраивается под тон кожи, сохраняя исходный оттенок на протяжении всего дня, – отмечает Рик ди Чекка, международный визажист бренда ARTISTRY™. – Благодаря стойкому естественному покрытию корректор ARTISTRY EXACT FIT™ можно использовать для маскировки несовершенств и «подсвечивания» кожи. Он обеспечит эффект сияния, скроет дефекты и послужит отличным праймером для век».

Корректор ARTISTRY EXACT FIT™ представлен в трех оттенках – от светлого до смуглого – и в оттенке BRIGHTENER***, предназначенном для создания эффекта сияния кожи.

Новая водостойкая формула не содержит отдушек и масел, безопасна для использования в зоне вокруг глаз. Средство не скатывается на коже и не подчеркивает морщинки. Корректор прошел дерматологическое тестирование и подходит для всех типов кожи, не вызывает появления комедонов, не забивает поры.

Рекомендованная розничная цена: 1 360 руб

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* Калор лок

**По сравнению с ARTISTRY™ Корректирующим средством с солнцезащитным фильтром SPF 15.

*** Брайтенер

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