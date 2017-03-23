Виктория Боня готова к свадьбе
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Ведущая и модель Виктория Боня - девушка с завидной выдержкой. Чуть более месяца прошло с момента объявления о разрыве звезды с отцом ее дочери, и это время Виктория не теряла зря. На днях Боня намекнула на новые отношения. Более того, возможно, скоро девушка отправится под венец.
На днях Боня пообщалась с поклонниками в прямом эфире Instagram. Одна из девушек поинтересовалась, не переживает ли Вика о разрыве с Алексом Смерфитом? «Я уже без пяти минут замужем, какая печаль? Да, я снова влюблена. Влюблена в такого мужчину, что вы даже себе не представляете, такой мудрости. Я просто люблю его мозги. Я очень люблю людей с мозгами», — ответила ведущая.
Правда, Боня предпочла особо не рассказывать о новых отношениях и не называть имя любимого мужчины. О разрыве со Смерфитом Виктория сообщила в начале февраля. «Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. <...>. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад».
Позже Алекс попросил уважать приватность личной жизни: «Я отношусь с уважением и ценю отношения с Викторией, матерью моего ребенка. Это было непростое решение, учитывая многочисленные спекуляции в Интернете. Думаю, мы оба ответственны за раздувание слухов, притом что мы до сих пор заботимся и будем заботиться друг о друге. Наша любовь безусловна, но порой вспышки ярости приводили к недоразумениям и недопониманию. Сейчас мы живем раздельно... все мы просто люди. Я прошу уважать нашу личную жизнь. Не ждите от нас комментариев. Все мы желаем друг другу счастья».
Ранее мы писали:Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.
Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.Экс-бойфренд Бони попросил уважать личную жизнь. Александр Смерфит прокомментировал разрыв с Викторией.
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Обсуждение 19
Лучшие комментарии
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Раз влюбилась в мозги , думаю избранник в годах.
23.03.17 17:10 Контекст комментария
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50/50я Вас умоляю) у нас практически все известные и удачливые бизнесмены - в прошлом бандюки)) ныне уважаемые люди, ведущие ЗОЖ и помогающие фондам. и среди их жен есть эскортницы, как Боня, и просто бывшие подружки криминалитета, как Ульяна Сергиенко) и двери для них открыты на полную мощность)
24.03.17 10:07 Контекст комментария
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ЛотоssХахаха. Она хоть знает, что такое мозги? Влюбилась в то, не знаю, что. Потеряв статусного мужа, пытается остаться в тренде. Ни один мужчина с мозгами не заинтересуется такой, как Боня. С кошельком - да, но не с мозгами.
24.03.17 01:05 Контекст комментария
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ЛиаПроституткам не завидуют. Их тупо пользуют, и как показала история со смурфиком, в приличное общество им вход заказан.
24.03.17 08:41 Контекст комментария
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KoshkaВ каких приличных домах её принимают? Деньги ещё не делают из выскочки уважаемого человека. "Унесенные ветром", классика, там об этом много.
24.03.17 09:58 Контекст комментария
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НояНе бывает богатых в возрасте без мозгов. Просто ограниченным людям не дано это понять. Вы складываете 1+2 и получаете 4. И со знанием дела судите по себе о тех, у кого получается 3. Боня умна. Нашла методы и способы сделать свою жизнь шикарной, как она хочет. А вы живите от зпл до зпл, бухайте и исходите на гавно от злости и зависти из-за тупости своей.
24.03.17 08:08
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ЛиаПроституткам не завидуют. Их тупо пользуют, и как показала история со смурфиком, в приличное общество им вход заказан.
24.03.17 08:41
-
KoshkaВ каких приличных домах её принимают? Деньги ещё не делают из выскочки уважаемого человека. "Унесенные ветром", классика, там об этом много.
24.03.17 09:58
-
50/50я Вас умоляю) у нас практически все известные и удачливые бизнесмены - в прошлом бандюки)) ныне уважаемые люди, ведущие ЗОЖ и помогающие фондам. и среди их жен есть эскортницы, как Боня, и просто бывшие подружки криминалитета, как Ульяна Сергиенко) и двери для них открыты на полную мощность)
24.03.17 10:07
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Какие то крайности у вас. Или Шикарная жизнь посредством своего тела или бухать:))) И на овно как раз исходите вы,защищая далекого от вас персонажа как буд то это вы сами или ваша дочь:))) живите своей жизнью и будем вам легче:) Кстати, богатые люди те, у кого 2+1 как раз 4 и они в этом могут удедить таких как вы:))) Так что поменьше бухайте по вашей теории крайностей и не берите к сердцу чужую жизнь, живите своей
24.03.17 13:22
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ЛотоssХахаха. Она хоть знает, что такое мозги? Влюбилась в то, не знаю, что. Потеряв статусного мужа, пытается остаться в тренде. Ни один мужчина с мозгами не заинтересуется такой, как Боня. С кошельком - да, но не с мозгами.
24.03.17 01:05
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КатяУлётная нога!
24.03.17 00:34
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LopaVegaДа, пока рот не откроет.
23.03.17 23:46
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ПрелестьВсе гурманненько. Отведав красивого мальчика хочется теперь мудрости в мужчине. Браво!
23.03.17 16:56
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ПерсиковаКакая ножка !))
23.03.17 16:30
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СимаОх как хороша она!
23.03.17 16:26