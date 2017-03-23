Виктория Боня готова к свадьбе

Ведущая и модель Виктория Боня - девушка с завидной выдержкой. Чуть более месяца прошло с момента объявления о разрыве звезды с отцом ее дочери, и это время Виктория не теряла зря. На днях Боня намекнула на новые отношения. Более того, возможно, скоро девушка отправится под венец.

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На днях Боня пообщалась с поклонниками в прямом эфире Instagram. Одна из девушек поинтересовалась, не переживает ли Вика о разрыве с Алексом Смерфитом? «Я уже без пяти минут замужем, какая печаль? Да, я снова влюблена. Влюблена в такого мужчину, что вы даже себе не представляете, такой мудрости. Я просто люблю его мозги. Я очень люблю людей с мозгами», — ответила ведущая.

Правда, Боня предпочла особо не рассказывать о новых отношениях и не называть имя любимого мужчины. О разрыве со Смерфитом Виктория сообщила в начале февраля. «Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. <...>. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад».

Позже Алекс попросил уважать приватность личной жизни: «Я отношусь с уважением и ценю отношения с Викторией, матерью моего ребенка. Это было непростое решение, учитывая многочисленные спекуляции в Интернете. Думаю, мы оба ответственны за раздувание слухов, притом что мы до сих пор заботимся и будем заботиться друг о друге. Наша любовь безусловна, но порой вспышки ярости приводили к недоразумениям и недопониманию. Сейчас мы живем раздельно... все мы просто люди. Я прошу уважать нашу личную жизнь. Не ждите от нас комментариев. Все мы желаем друг другу счастья».

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