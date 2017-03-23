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Митя Фомин показал красоту Сочи


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Весна вступила в свои права, не за горами и лето, а Митя Фомин радует нас ярким, солнечным клипом. Артист снял видео на песню «Найти и не терять». Съемки проходили в Сочи, и надо сказать, операторы постарались.

«Найти и не терять» - романтичная история. В роли главной героини, той самой девушки, которую боится потерять герой Фомина, снялась телеведущая и актриса Анастасия Барашкова.

Съемки проходили по большей части в Олимпийском парке Сочи. Выбор локации для съемок артист объяснил просто: в Сочи в это время прекрасная погода, а величественный и оригинальный по своей архитектуре Олимпийский парк до этого в объективе профессиональных видеокамер появлялся крайне редко. «Здесь красиво, грандиозно, масштабно и не похоже ни на что другое, — рассказывает Митя. — К тому же море, романтика! Мое видео может стать мотивацией для всех, кто в Сочи еще не был. Здесь стоит побывать, увидеть Черное море, рассветы, закаты. Так что отдыхайте, тратьте здесь рубли и, главное, влюбляйтесь!»

Премьера ролика на телевидении состоялась в Международный день счастья: «Я всегда говорю, что счастье в том, чтобы быть кому-то нужным. И герои нашего нового видео это в очередной раз доказывают», — подчеркивает певец.

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0 Не нравится 1 Нравится 23.03.2017 Теги: Митя Фомин

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