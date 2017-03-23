Мария Максакова стала вдовой

Певица Мария Максакова - вдова. Как сообщается, в Киеве застрелен супруг артистки, депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

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По данным СМИ, Вороненков убит у отеля «Премьер-палац». Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство в центре Киева может быть заказным. Есть информация о том, что Вороненков шел на встречу с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Мария Максакова и Денис Вороненков переехали в Киев в начале 2017 года. Известно, что Вороненков, обвиненный в хищениях, связался с генпрокурором Украины Юрием Луценко и дал показания на экс-президента этой страны Виктора Януковича.

Максакову и Вороненкова называли предателями, отъезд пары расценивали как бегство. Мария была уволена из Гнесинки и Мариинки. В одном из недавних интервью артистка заявила, что поступила как верная супруга. «Уехать – это изначально был выбор Дениса, потому что он наполовину украинец. Когда муж и жена становятся, как велено, одной плотью, мы не должны думать о других людях и их поступках. Со своей стороны, мы должны вести себя так, как угодно Господу Богу. Вот это брак...»

Напомним, с Вороненковым певица сочеталась браком в марте 2015 года. В апреле прошлого года у пары родился сын.

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