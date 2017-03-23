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Мария Максакова стала вдовой


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Певица Мария Максакова - вдова. Как сообщается, в Киеве застрелен супруг артистки, депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

По данным СМИ, Вороненков убит у отеля «Премьер-палац». Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство в центре Киева может быть заказным. Есть информация о том, что Вороненков шел на встречу с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.

Мария Максакова и Денис Вороненков переехали в Киев в начале 2017 года. Известно, что Вороненков, обвиненный в хищениях, связался с генпрокурором Украины Юрием Луценко и дал показания на экс-президента этой страны Виктора Януковича.

Максакову и Вороненкова называли предателями, отъезд пары расценивали как бегство. Мария была уволена из Гнесинки и Мариинки. В одном из недавних интервью артистка заявила, что поступила как верная супруга. «Уехать – это изначально был выбор Дениса, потому что он наполовину украинец. Когда муж и жена становятся, как велено, одной плотью, мы не должны думать о других людях и их поступках. Со своей стороны, мы должны вести себя так, как угодно Господу Богу. Вот это брак...»

Напомним, с Вороненковым певица сочеталась браком в марте 2015 года. В апреле прошлого года у пары родился сын.

Ранее мы писали: 

Фадеев попрощался с Максаковой. Продюсера поразил переезд певицы в Киев.

Мария Максакова в центре скандала. Артистка уволена из Гнесинки.​

Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья.



2 Не нравится 5 Нравится 23.03.2017 Теги: Мария Максакова

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Обсуждение 29  

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Лучшие комментарии

  • Бу
    Максакову просто по-женски жаль
    		 23.03.17 15:18
         
    18
         
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  • Ольга
    К кому обращён ваш скорбно-укоряющий посыл? Его убили те, кому он задолжал или у кого сп....л. Классический заказ. Ну и конечно щас хохлы будут верещать про российский след.
    		 23.03.17 15:16
         
    14
         
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  • Персикова
    Естественно начнут. Еще и удостоверение личности ВВП на месте убийства найдут , которое он обронил лично исполняя план мести. А , вообще , странно , что г-н Вороненков не понимал , что Украина не та страна , в которой можно спрятаться от серьезных людей , которых ты кинул.
    		23.03.17 15:26
         
    12
         
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  • Л
    Обычная судьба у жены преступника.
    		23.03.17 15:57
         
    10
         
    Контекст комментария
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  • Персикова
    Витаминке - вы преувеличиваете наш интерес к Максаковой . Мне лично всё равно куда она переехала и откуда приехала . Я о ней вообще мало что знала до всех этих событий. Мне удивительнее было то , что она постоянно "влюбляется " в криминалитет и , что она оставила в ненавистной ей стране двоих детей . Всё это прочитала о ней уже после того , как она стала мелькать тут и там , причём сначала в желтой прессе и в связи с криминальными проблемами Вороненкова.
    		 23.03.17 17:57
         
    10
         
    Контекст комментария
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  • Лана Москва
    Глупые, хоть и успешные люди. Все так прозрачно. Искать защиту в стране, где война- для Марии непростительная ошибка.
    		 24.03.17 00:10
         
    0
         
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  • Сима
    Почитала на Википедии про нее и ее гражданского мужа вора в законе, это нечто, волосы зашевелились! Еще и второй муж того же формата хотя мельче. Причем криминал высшего уровня, бизнес высшего уровня, политика, большой театр, диссертация. Вот это замес. И брат в криминале. Тяжелый случай вопчем.
    		 23.03.17 19:12
         
    6
         
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  • 50/50
    ФСБ России не причастно к убийству в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк. «Последняя версия, которая может рассматриваться, или первая, которую стоит отбросить – это причастность ФСБ. Это не рука ФСБ, это не почерк ФСБ. Какая политическая деятельность Вороненкова? Вы видите политическую деятельность, вы видите в нем друга Украины? После того, как он скрылся от криминального преследования в Москве, он должен был дать показания на Путина, Медведева, а он чуть что-то сказал на Януковича», — отметил он. По его словам, в России за Вороненком был шлейф криминальных дел. «Кто смотрел кредитную историю Вороненкова? То отжим, то рейдерство, подозрения в убийстве. Он спрятался от криминального преследования в Госдуму, а когда поступило ходатайство туда о снятии неприкосновенности, он спрятался в Украине. Тут только экономические финансовые разборки», — подчеркнул Вовк. «Может это бытовая версия, может семейная. Он недавно женился на другой женщине, извините. Я защищая честь мундира, скажу, что привлекать СБУ в связи с тем, что она виновна в смерти Вороненкова не нужно. Нужно было Вороненкова задержать, сделать экстрадиционный арест и отправить в РФ», — подытожил Вовк.
    		 23.03.17 17:51
         
    8
         
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  • нюша москва
    Все иногда заканчивается...допрыгались....
    		 23.03.17 16:33
         
    0
         
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  • Светлана Ставрополь
    Ясно было давно, там ему не жить! Ну разве у нас прощают предателей! У нас добьют последнего
    		 23.03.17 15:57
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Мои соболезнования женщине матери жене. Грустно.
    		23.03.17 15:39
         
    7
         
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  • Бу
    Максакову просто по-женски жаль
    		 23.03.17 15:18
         
    18
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
    • Ольга
      К кому обращён ваш скорбно-укоряющий посыл? Его убили те, кому он задолжал или у кого сп....л. Классический заказ. Ну и конечно щас хохлы будут верещать про российский след.
      		 23.03.17 15:16
           
      14
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Персикова
        Естественно начнут. Еще и удостоверение личности ВВП на месте убийства найдут , которое он обронил лично исполняя план мести. А , вообще , странно , что г-н Вороненков не понимал , что Украина не та страна , в которой можно спрятаться от серьезных людей , которых ты кинул.
        		23.03.17 15:26
             
        12
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • kroks
        Ну, Россия- не та страна, которая прощает бегство, сдачу политических интересов и тому подобное, поэтому российский след - первое, что приходит в голову.
        		23.03.17 15:37
             
        1
             
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        • Юликон
          В больную голову приходят разные мысли :))Миллионы опущенных властью политиков уехали и живут припеваючи. Вороненков украл большие деньги, так как и Пономарев. Это чисто мафиозные разборки без политического следа. Вангую, что сейчас Максакова сделает истеричное заявления про тень Путина на пути Вороненкова и следом ее тоже грохнут, списав все на Россию. Не могу знать кто использовал Вороненковаи Максакову, но кукловоду браво.
          		23.03.17 15:52
               
          6
               
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        • Юля
          Согласилась бы , но Вороненков вор. И очень большие суммы.. Друзья-подельники не прощают так просто. За такими и в Европу выезжают гонцы... А как депутат сявость ....Известен как муж Максаковой . Ничего не представляет вообще для интересов России. Появился шанс для него прировнять к Немцову...
          		23.03.17 15:55
               
          4
               
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        • Персикова
          Если рассматривать с этой точки зрения , то он слишком мелкая сошка для того , что с ним показательно расправляться. Больше , как раз , на провокацию похоже. Именно для того , чтоб Россию и обвинить. А , лично моё мнение , то кинул он на деньги серьёзных людей , не подумав, что "от мафии еще никто не убегал"(с)
          		 23.03.17 16:08
               
          8
               
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      • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
        • Персикова
          Витаминке - вы преувеличиваете наш интерес к Максаковой . Мне лично всё равно куда она переехала и откуда приехала . Я о ней вообще мало что знала до всех этих событий. Мне удивительнее было то , что она постоянно "влюбляется " в криминалитет и , что она оставила в ненавистной ей стране двоих детей . Всё это прочитала о ней уже после того , как она стала мелькать тут и там , причём сначала в желтой прессе и в связи с криминальными проблемами Вороненкова.
          		 23.03.17 17:57
               
          10
               
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    • 50/50
      так уже верещат, выше вон вопрошают)))
      		 23.03.17 15:34
           
      1
           
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