Мария Максакова стала вдовой
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Певица Мария Максакова - вдова. Как сообщается, в Киеве застрелен супруг артистки, депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.
По данным СМИ, Вороненков убит у отеля «Премьер-палац». Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что убийство в центре Киева может быть заказным. Есть информация о том, что Вороненков шел на встречу с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым.
Мария Максакова и Денис Вороненков переехали в Киев в начале 2017 года. Известно, что Вороненков, обвиненный в хищениях, связался с генпрокурором Украины Юрием Луценко и дал показания на экс-президента этой страны Виктора Януковича.
Максакову и Вороненкова называли предателями, отъезд пары расценивали как бегство. Мария была уволена из Гнесинки и Мариинки. В одном из недавних интервью артистка заявила, что поступила как верная супруга. «Уехать – это изначально был выбор Дениса, потому что он наполовину украинец. Когда муж и жена становятся, как велено, одной плотью, мы не должны думать о других людях и их поступках. Со своей стороны, мы должны вести себя так, как угодно Господу Богу. Вот это брак...»
Напомним, с Вороненковым певица сочеталась браком в марте 2015 года. В апреле прошлого года у пары родился сын.
Ранее мы писали:Фадеев попрощался с Максаковой. Продюсера поразил переезд певицы в Киев.
Мария Максакова в центре скандала. Артистка уволена из Гнесинки.
Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья.
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Обсуждение 29
Лучшие комментарии
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БуМаксакову просто по-женски жаль
23.03.17 15:18 Контекст комментария
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ОльгаК кому обращён ваш скорбно-укоряющий посыл? Его убили те, кому он задолжал или у кого сп....л. Классический заказ. Ну и конечно щас хохлы будут верещать про российский след.
23.03.17 15:16 Контекст комментария
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ПерсиковаЕстественно начнут. Еще и удостоверение личности ВВП на месте убийства найдут , которое он обронил лично исполняя план мести. А , вообще , странно , что г-н Вороненков не понимал , что Украина не та страна , в которой можно спрятаться от серьезных людей , которых ты кинул.
23.03.17 15:26 Контекст комментария
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ЛОбычная судьба у жены преступника.
23.03.17 15:57 Контекст комментария
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ПерсиковаВитаминке - вы преувеличиваете наш интерес к Максаковой . Мне лично всё равно куда она переехала и откуда приехала . Я о ней вообще мало что знала до всех этих событий. Мне удивительнее было то , что она постоянно "влюбляется " в криминалитет и , что она оставила в ненавистной ей стране двоих детей . Всё это прочитала о ней уже после того , как она стала мелькать тут и там , причём сначала в желтой прессе и в связи с криминальными проблемами Вороненкова.
23.03.17 17:57 Контекст комментария
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Лана МоскваГлупые, хоть и успешные люди. Все так прозрачно. Искать защиту в стране, где война- для Марии непростительная ошибка.
24.03.17 00:10
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СимаПочитала на Википедии про нее и ее гражданского мужа вора в законе, это нечто, волосы зашевелились! Еще и второй муж того же формата хотя мельче. Причем криминал высшего уровня, бизнес высшего уровня, политика, большой театр, диссертация. Вот это замес. И брат в криминале. Тяжелый случай вопчем.
23.03.17 19:12
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50/50ФСБ России не причастно к убийству в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк. «Последняя версия, которая может рассматриваться, или первая, которую стоит отбросить – это причастность ФСБ. Это не рука ФСБ, это не почерк ФСБ. Какая политическая деятельность Вороненкова? Вы видите политическую деятельность, вы видите в нем друга Украины? После того, как он скрылся от криминального преследования в Москве, он должен был дать показания на Путина, Медведева, а он чуть что-то сказал на Януковича», — отметил он. По его словам, в России за Вороненком был шлейф криминальных дел. «Кто смотрел кредитную историю Вороненкова? То отжим, то рейдерство, подозрения в убийстве. Он спрятался от криминального преследования в Госдуму, а когда поступило ходатайство туда о снятии неприкосновенности, он спрятался в Украине. Тут только экономические финансовые разборки», — подчеркнул Вовк. «Может это бытовая версия, может семейная. Он недавно женился на другой женщине, извините. Я защищая честь мундира, скажу, что привлекать СБУ в связи с тем, что она виновна в смерти Вороненкова не нужно. Нужно было Вороненкова задержать, сделать экстрадиционный арест и отправить в РФ», — подытожил Вовк.
23.03.17 17:51
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нюша москваВсе иногда заканчивается...допрыгались....
23.03.17 16:33
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Светлана СтавропольЯсно было давно, там ему не жить! Ну разве у нас прощают предателей! У нас добьют последнего
23.03.17 15:57
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ПрелестьМои соболезнования женщине матери жене. Грустно.
23.03.17 15:39
-
БуМаксакову просто по-женски жаль
23.03.17 15:18
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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ОльгаК кому обращён ваш скорбно-укоряющий посыл? Его убили те, кому он задолжал или у кого сп....л. Классический заказ. Ну и конечно щас хохлы будут верещать про российский след.
23.03.17 15:16
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ПерсиковаЕстественно начнут. Еще и удостоверение личности ВВП на месте убийства найдут , которое он обронил лично исполняя план мести. А , вообще , странно , что г-н Вороненков не понимал , что Украина не та страна , в которой можно спрятаться от серьезных людей , которых ты кинул.
23.03.17 15:26
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50/50да, он не первый муж, глава Братской ОПГ, который живет и здравствует. мама ее, кстати, в интервью порадовалась смерти зятя, во как
23.03.17 15:38
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ЮляДа вообще нигде нельзя спрятаться от тех кого кинул по крупному. Гонцы достанут.
23.03.17 15:56
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МашаОт серьезных людей ни в какой стране не спрятаться. И в Британии найдут, и на Северном полюсе
24.03.17 12:42
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kroksНу, Россия- не та страна, которая прощает бегство, сдачу политических интересов и тому подобное, поэтому российский след - первое, что приходит в голову.
23.03.17 15:37
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ЮликонВ больную голову приходят разные мысли :))Миллионы опущенных властью политиков уехали и живут припеваючи. Вороненков украл большие деньги, так как и Пономарев. Это чисто мафиозные разборки без политического следа. Вангую, что сейчас Максакова сделает истеричное заявления про тень Путина на пути Вороненкова и следом ее тоже грохнут, списав все на Россию. Не могу знать кто использовал Вороненковаи Максакову, но кукловоду браво.
23.03.17 15:52
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ЮляСогласилась бы , но Вороненков вор. И очень большие суммы.. Друзья-подельники не прощают так просто. За такими и в Европу выезжают гонцы... А как депутат сявость ....Известен как муж Максаковой . Ничего не представляет вообще для интересов России. Появился шанс для него прировнять к Немцову...
23.03.17 15:55
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ПерсиковаЕсли рассматривать с этой точки зрения , то он слишком мелкая сошка для того , что с ним показательно расправляться. Больше , как раз , на провокацию похоже. Именно для того , чтоб Россию и обвинить. А , лично моё мнение , то кинул он на деньги серьёзных людей , не подумав, что "от мафии еще никто не убегал"(с)
23.03.17 16:08
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- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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ПерсиковаВитаминке - вы преувеличиваете наш интерес к Максаковой . Мне лично всё равно куда она переехала и откуда приехала . Я о ней вообще мало что знала до всех этих событий. Мне удивительнее было то , что она постоянно "влюбляется " в криминалитет и , что она оставила в ненавистной ей стране двоих детей . Всё это прочитала о ней уже после того , как она стала мелькать тут и там , причём сначала в желтой прессе и в связи с криминальными проблемами Вороненкова.
23.03.17 17:57
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50/50так уже верещат, выше вон вопрошают)))
23.03.17 15:34
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Юликонага, люди реально не верят, что в России на самом деле они мало кому интересны. закрыл комп и забыл.Но максакову правда по женски жаль, вот уж дурища.
23.03.17 15:54
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50/50я не очень понимаю, как можно оставить одних детей, чтобы рожать других. она на днях сделала заявление, из которого понятно, что хочет вернуться. а вообще она же гражданка Германии вроде, может там жить
23.03.17 16:03
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