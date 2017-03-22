Порошина рассказала о долгах

Дети - радость нашей жизни. А также очень дорогое удовольствие. Актриса Мария Порошина это подтвердит. В прошлом месяце артистка отпраздновала год со дня рождения младшей дочери Глафиры. Мария обожает малышку, но была вынуждена вернуться к работе уже через полтора месяца после родов.

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Порошина - весьма востребованная актриса. Она любит свою профессию, но в какой-то момент ей пришлось буквально разрываться между семьей и театром. «Рождение ребенка – чудо. В мир приходит новый человек со своим характером, неповторимой личностью, и ты каждый день узнаешь его и к нему пристраиваешься. Девчонки были в восторге, увидев маленькую… На работу я вышла через полтора месяца – надо было отдавать долги по спектаклям, накопившиеся из-за беременности и родов, но на гастролях сцеживалась, наливала молоко в пакетики, замораживала в холодильнике и отправляла Глаше в Москву с проводниками поездов», – цитирует артистку «Караван историй». Как ни удивительно, но маленькая Глафира воспринимала отсутствие мамы достаточно спокойно. Девочка не капризничала, давала родителям высыпаться. И сейчас ребенок поражает своей серьезностью. «Казалось бы, совсем маленькая, ничего не знает, не умеет даже говорить, а уже заметен характер и понятно, что растет личность», – говорит Порошина.

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Источник фото: Globallookpress.com