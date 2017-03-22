Надежда Бабкина рассказала об одиночестве
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Надежда Бабкина - женщина сильная и энергичная. Ее хватает не только на концертную и гражданскую деятельность, артистка никогда не забывает, что отношения - это тоже работа. И на днях звезда рассказала об одном из своих секретов поддержания гармонии.
Надежда Георгиевна достаточно давно в отношениях с Евгением Гором, который моложе артистки на 30 лет. Пара не спешит в загс, так что время от времени в таблоидах появляются сообщения о расставании артистов. И они действительно расстаются. Правда, ненадолго.
«У нас есть свободное пространство. Мы не маячим друг у друга перед глазами. Вот, например, Женя чувствует, что мне лучше не мешать, что мне лучше побыть одной – и уходит. А потом возвращается, и все у нас, как прежде, хорошо», — рассказала звезда изданию «7 Дней».
По словам Бабкиной, она и Евгений доверяют друг другу и никогда не устраивают сцены ревности.
Ранее артистка объясняла, как ей удается в свои 67 лет сохранять энергию и выглядеть моложаво. «Интересная, значимая работа, коллектив, который меня поддерживает и вдохновляет, крепкая и дружная семья. Мое сердце занято. Я не свободна. У меня все хорошо. Мне не надо ничего искать».
Ранее мы писали:
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Обсуждение 3
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Micha PiterА может муж сам гуляет время от времени? А для окружающих вот такая вот история рассказывается :))
22.03.17 16:41
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Marana VilniusХорошо, если они вовремя чувствуют, когда надо на время удалиться. А то если один решит сделать перерыв, а второму наоборот нужно внимание, то ещё хуже получится. И фото тут то ли старое. то ли отфотошопленное как следует, - она сейчас раза в полтора полнее.
22.03.17 14:58