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Надежда Бабкина рассказала об одиночестве


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Надежда Бабкина - женщина сильная и энергичная. Ее хватает не только на концертную и гражданскую деятельность, артистка никогда не забывает, что отношения - это тоже работа. И на днях звезда рассказала об одном из своих секретов поддержания гармонии.

Надежда Георгиевна достаточно давно в отношениях с Евгением Гором, который моложе артистки на 30 лет. Пара не спешит в загс, так что время от времени в таблоидах появляются сообщения о расставании артистов. И они действительно расстаются. Правда, ненадолго.

«У нас есть свободное пространство. Мы не маячим друг у друга перед глазами. Вот, например, Женя чувствует, что мне лучше не мешать, что мне лучше побыть одной – и уходит. А потом возвращается, и все у нас, как прежде, хорошо», — рассказала звезда изданию «7 Дней».

По словам Бабкиной, она и Евгений доверяют друг другу и никогда не устраивают сцены ревности.

Ранее артистка объясняла, как ей удается в свои 67 лет сохранять энергию и выглядеть моложаво. «Интересная, значимая работа, коллектив, который меня поддерживает и вдохновляет, крепкая и дружная семья. Мое сердце занято. Я не свободна. У меня все хорошо. Мне не надо ничего искать».

Ранее мы писали:

Надежда Бабкина об отношениях с Евгением Гором: «Были вместе и будем». Звезда смеется над сплетнями.

Надежда Бабкина предстала в амплуа женщины-вамп. Артистка регулярно экспериментирует с образами. 

Надежда Бабкина: «Домыслы в прессе укрепляют отношения». Звезда посмеивается над сплетниками. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.03.2017 Теги: Надежда Бабкина

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