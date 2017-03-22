Джастин Бибер станцевал с пожилой леди

К нелепым и эпатажным выходкам певца Джастина Бибера (Justin Bieber) все давно привыкли. Но надо отдать должное - парень старается проявить фантазию. Накануне артист опубликовал в Insta впечатляющий ролик - на видео полуголый Джастин танцует с дамой, годящейся ему в бабушки.

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) Мар 21 2017 в 4:28 PDT

Видео сделано в одном из баров Новой Зеландии, где артист находился в рамках концертного турне. Судя по ролику, партнерша Бибера по танцу весьма польщена вниманием исполнителя. За сутки видео собрало около 5,3 миллионов просмотров, и большинство пользователей Insta восхищены исполнителем. Впрочем, были и те, кто язвительно прокомментировал ролик: «Если бы кто-то выложил ролик, где он танцует топлес с чьей-то бабушкой, это было бы как минимум странно. Но раз это сделал Бибер — конечно, надо поумиляться».

Стоит отметить, что Бибер далеко не всегда приветлив с поклонницами. Пару недель назад при встрече с одной из фанаток в Нью-Йорке, после того как девушка попросила у него автограф и совместный снимок, артист грубо заявил: «Меня от тебя тошнит». После инцидента мать девушки заявила журналистам, что дочь проплакала несколько дней.

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