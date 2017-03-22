Бледанс ополчилась на рэпера Натана
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В России сейчас активно обсуждаются проблемы людей с ограниченными способностями. К сожалению, не обходится без скандалов. Так, актриса Эвелина Бледанс обвинила рэпера Natan в провокации во Всемирный день людей с синдромом Дауна.
Вчера, 21 марта, Натан представил клип на песню «Пахнет сексом». В одном из куплетов артист поет: «Я веду себя как полный даун». Однако поскольку именно 21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна, презентацию ролика сочли провокацией.
Сегодня на заседании Общественной палаты России актриса Эвелина Бледанс, которая входит в число членов палаты, обратилась к коллегам с призывом принять меры в отношении артиста.
«Не знаю, совпадение ли это или пиар-ход, но именно вчера, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, он выпустил песню, в которой поёт: "Я как даун". Это взволновало общественность, люди стали писать комментарии, их все удалили. Я хочу обсудить это с вами, стоит ли этому уделять внимание, потому что мне говорят, что не надо лезть против некоторых людей, которые имеют вес в определённых кругах. Тем не менее я считаю, что это оскорбление людей с инвалидностью», — цитирует Бледанс Life.
Какие именно меры будут приняты - пока не уточняется.
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Обсуждение 6
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Привет корреспондентамДорогие журналисты "Клео"! Что бы Бледанс не ополчилась еще и на вас, выучите, пожалуйста, что люди с ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Стыдоба.
23.03.17 02:49
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ПрелестьУ дауна есть свои особенности. Как даун означает как ... ( особенности дауна по списку) Необъективно было бы утверждать что даун такой же как все.
22.03.17 22:26
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KoshkaПервый раз слышу об этом "известном" рэпере.
22.03.17 22:01
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Я очень сильно сомневаюсь, что не будь у нее ребенка с таким синдромом, она обратила бы на это внимание. Это устрйчивое идиоматическое выражение, которое не имеет прямого оскорбительного посыла к даунам и используется в разговорной речи не редко. Совпадение с датой чистое совпадение, тк это в подавляющем большинстве тема для родственников этих детей, а остальным людям такие дни ничем не отличимы от дня шахтера - это тематические дни для причастных к теме праздника. Так что я уверена, песня и ее выход вообще не в курсе этого дня как и всех собственно граждан не связанных этой проблемой. То что у нее ребенок даун делает ее уязвимой конечно,но не нужно думать, что весь мир прям специально пишет,говорит и презентует песни с целью задеть таких детей и родителей. Спокойнее :)
22.03.17 16:55
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Marana VilniusБред какой-то. Разве все обязаны знать, когда отмечается день дауна? И выражение это расхожее, как бы Блёданс это не не нравилось.
22.03.17 14:55