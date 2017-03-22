Бледанс ополчилась на рэпера Натана

В России сейчас активно обсуждаются проблемы людей с ограниченными способностями. К сожалению, не обходится без скандалов. Так, актриса Эвелина Бледанс обвинила рэпера Natan в провокации во Всемирный день людей с синдромом Дауна.

​

Вчера, 21 марта, Натан представил клип на песню «Пахнет сексом». В одном из куплетов артист поет: «Я веду себя как полный даун». Однако поскольку именно 21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна, презентацию ролика сочли провокацией.

Сегодня на заседании Общественной палаты России актриса Эвелина Бледанс, которая входит в число членов палаты, обратилась к коллегам с призывом принять меры в отношении артиста.

«Не знаю, совпадение ли это или пиар-ход, но именно вчера, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, он выпустил песню, в которой поёт: "Я как даун". Это взволновало общественность, люди стали писать комментарии, их все удалили. Я хочу обсудить это с вами, стоит ли этому уделять внимание, потому что мне говорят, что не надо лезть против некоторых людей, которые имеют вес в определённых кругах. Тем не менее я считаю, что это оскорбление людей с инвалидностью», — цитирует Бледанс Life.

Какие именно меры будут приняты - пока не уточняется.

Ранее мы писали:

Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению.