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Скончался самый старый миллиардер


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20 марта в Нью-Йорке скончался представитель одной из самых известных фамилий. С 1979 года Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller) выступал главой одной из самых влиятельнейших семей США. Несмотря на солидное состояние, Рокфеллер считался человеком с довольно скромными запросами, хотя и не без странностей.

С 1970-х годов Дэвид Рокфеллер был председателем банка Chase Manhattan Bank, который также называют «Банком Рокфеллеров». Долгие годы возглавлял Фонд Рокфеллера, в свое время выступал неофициальным посланником США - встречался с Никитой Хрущевым, Фиделем Кастро и Михаилом Горбачевым.

В 2017 году Рокфеллер-средний оказался самым пожилым миллиардером в мире. В возрасте 101 года его состояние составляло $3, 3 млрд - 581 место в списке Forbes. До своего 102-го дня рождения мужчина не дожил чуть менее трех месяцев.

Стоит отметить, что миллиардер очень серьезно следил за своим здоровьем. На протяжении жизни ему было проведено 6 пересадок сердца, а также пересаживали почки. Через неделю после первой пересадки сердца Рокфеллер бегал в парке. Он не раз говорил, что планирует дожить до 200 лет.

Кстати, именно Дэвиду многие сторонники «теорий заговора» приписывали управление миром через таинственную организацию состоятельных единомышленников — мировое правительство. Но миллиардер над слухами только смеялся.

Хотя... Уже появилась версия, что на самом деле Рокфеллер не умер. Мол, теперь он предпочитает править миром из тайного убежища после очередной пересадки сердца.

Ранее мы писали:

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Миллионер устроил роскошную свадьбу в Подмосковье. Дмитрий Конов женился на давней подруге. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 21.03.2017 Теги: Дэвид Рокфеллер

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