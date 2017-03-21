Самбурская займется уборкой

В начале года Настасья Самбурская подумывала выступить на «Евровидении-2017». Но поскольку на конкурс Первый канал выбрал Юлию Самойлову, актриса переключила внимание на другой проект. Как стало известно, девушка примерит амплуа Елены Летучей. Правда, проводить инспекцию Самбурской предстоит не в ресторанах и отелях, а в квартирах среднестатистических россиян.

На телеканале «Пятница!» стартует новый проект «Генеральная уборка», и ведущими шоу выступят Настасья Самбурская и Юлия Минаковская.

Настасья в роли «квартирного Ревизорро» будет доходчиво объяснять хозяевам той или иной квартиры, что лучше забыть о накопительстве ненужных вещей и расстаться с хламом. Более того, актриса лично выкинет пару-тройку ненужных вещей. Причем эпатажная звезда ничуть не боится столкнуться с неадекватной реакцией. Минаковская же будет давать рекомендации по правильной и быстрой уборке.

Как уточняется, уже снято несколько передач, в ходе которых девушки побывали в нескольких квартирах. Причем жилье было захламлено настолько, что сами хозяева с трудом передвигались по квартире.

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