 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Самбурская займется уборкой


0 0

В начале года Настасья Самбурская подумывала выступить на «Евровидении-2017». Но поскольку на конкурс Первый канал выбрал Юлию Самойлову, актриса переключила внимание на другой проект. Как стало известно, девушка примерит амплуа Елены Летучей. Правда, проводить инспекцию Самбурской предстоит не в ресторанах и отелях, а в квартирах среднестатистических россиян.

На телеканале «Пятница!» стартует новый проект «Генеральная уборка», и ведущими шоу выступят Настасья Самбурская и Юлия Минаковская.

Настасья в роли «квартирного Ревизорро» будет доходчиво объяснять хозяевам той или иной квартиры, что лучше забыть о накопительстве ненужных вещей и расстаться с хламом. Более того, актриса лично выкинет пару-тройку ненужных вещей. Причем эпатажная звезда ничуть не боится столкнуться с неадекватной реакцией. Минаковская же будет давать рекомендации по правильной и быстрой уборке.

Как уточняется, уже снято несколько передач, в ходе которых девушки побывали в нескольких квартирах. Причем жилье было захламлено настолько, что сами хозяева с трудом передвигались по квартире. 

  •  
    Рисунок
    Как оцениваете идею шоу «Генеральная уборка»?

Ранее мы писали:

Самбурская скомпрометировала мужа Бородиной. Появились слухи о романе актрисы с Курбаном Омаровым.

Настасья Самбурская: «Мне худеть лениво». Актриса предпочитает здоровый сон фитнесу.

Самбурская начинает сотрудничество с мужем Бородиной. Актриса и бизнесмен запускают новый проект. 


0 Не нравится 0 Нравится 21.03.2017 Теги: Настасья Самбурская

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • корЗинка
    Так программа "Субботник" именно с этого и начиналась же, делали уборку в тараканниках, правда потом переключились на перепланировку в жилищах звезд, а потом и вовсе на интервью. Проходили уже, не пошло оно. Уж не знаю, у зрителей или у ведущих (бедная Оксана Федорова должна была отмывать там, где другие десятилетиями гадили)
    		 22.03.17 10:47
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору