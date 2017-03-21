Ольга Орлова покоряет «Дом-2»

В популярном реалити-шоу «Дом-2» наметились серьезные изменения. Как стало известно, в скором времени на проекте появится новая ведущая. В роли звезды "стройки" решила выступить бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

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Передача с участием Орловой выйдет в эфир уже в конце этой недели. На телеканале ТНТ пока не спешат с официальным заявлением, но сама артистка уже поделилась с журналистами впечатлениями от первой съемки. По словам Ольги, на первых порах компанию ей составит Ольга Бузова.

«Конечно, я знала, что такое «Дом-2», но теперь буду смотреть его ежедневно. Я пока не понимаю, как это все будет строиться на площадке, но хочу сказать большое спасибо Ольге Бузовой за то, что не дала мне почувствовать себя лишней. Она меня всячески поддерживала, отчего мне было очень комфортно сниматься», — цитирует артистку Life.

Теперь светские обозреватели гадают - заменит ли Орлова Бузову или же вести проект девушки будут втроем, вместе с Ксенией Бородиной.

Ранее появились слухи о том, что на шоу ищут замену Бузовой, но генеральный продюсер реалити Алексей Михайловский опроверг сплетни. Теперь Life уточняет, что Михайловский не исключил возможности того, что «Ольга Орлова может стать ведущей на одной из площадок шоу».

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