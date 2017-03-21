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Дана Борисова ищет бывшего мужа


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Телеведущая Дана Борисова вспомнила о бывшем муже. Не то чтобы она переживала по поводу семейной жизни, которая не сложилась. Но кое-какие формальности после развода до сих пор не улажены. Дана намерена выписать экс-супруга из своей квартиры, но это оказалось проблемой.

Для оформления документов о выписке Дане необходима подпись бывшего мужа Андрея Трощенко. Однако Борисова никак не может связаться с бизнесменом. По словам ведущей, мужчина сменил номер телефона и вот уже почти год не выходит на связь. Дана надеется, что Андрей в ближайшее время созвонится с ней, иначе ей придется решать вопрос через суд.

Напомним, в июне прошлого года ведущая после десяти месяцев жизни в браке рассталась с супругом. После развода Борисова попыталась проанализировать причину неудачи и в итоге пришла к выводу – не стоит быть зависимой от мужа.

«Не скажу ничего нового, но, надев обручальное кольцо, надо по-прежнему постоянно завоёвывать мужчину, удивлять, но и уделять внимание собственным интересам, не отдаляться от друзей, не превращаться в постоянно хныкающего нытика, повисая на мужчине непосильным грузом. В моем случае были ещё и огромные "косяки" от бывшего мужа, но факт остаётся фактом. С момента развода в марте я ни разу не видела экс-супруга, не знаю его телефона, не представляю, где он живёт. Учимся извлекать уроки...» — рассуждала Борисова в соцсетях.

Ранее мы писали:

Дану Борисову оклеветали. Ведущая опровергла сплетни об увлечении алкоголем. 

Дана Борисова: «Жить со мной невыносимо». Ведущая разводится. 

Дана Борисова: «Не буду устраивать шоу за счёт личного счастья». Ведущая предпочитает приватность. 


1 Не нравится 0 Нравится 21.03.2017 Теги: Дана Борисова

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