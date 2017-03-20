Шнурову нужна стерва

Каждый клип группы «Ленинград» - знаменательное событие. И сейчас Сергей Шнуров начинает работу над очередной сенсацией. И для сенсации ему нужна стерва. Причем стерва классическая и фотогеничная.

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«Ленинград» объявил кастинг актеров для участия в съемках нового клипа. Название песни и сюжет не сообщаются, но известны требуемые типажи: «Женщина, 30-40 лет, острые черты лица, тонкие губы. Стерва. Серьезная женщина, готовая к приключениям. Мужчина, 30-45 лет. В меру упитанный мужчина, готовый пуститься во все тяжкие».

Напомним, в прошлом месяце группа представила ролик на песню «Кольщик». Видео снимал талантливый и весьма известный режиссер Илья Найшуллер (фантастический боевик «Хардкор».). Клип стал резонансным, так, обозреватель журнала Rolling Stone Андрей Бухарин охарактеризовал песню как «крайнюю степень какого-то распада и тления». Журналист «Российской газеты» Олег Усков назвал клип «диким», а также отметил, что его легко охарактеризовать в одно слово — «цирк».

Многие колумнисты предположили, что ролик снят под влиянием работ Тарантино. В итоге Найшуллер заявил, что его «внутренним референсом» был «кислотный» и «агрессивный» Феллини.

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