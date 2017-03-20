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Пугачева обмолвилась о свадьбе внука


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В звездной семье Примадонны, похоже, начинается подготовка к важному событию. Недавно Никита Пресняков намекнул поклонникам о подготовке к свадьбе. И Алла Борисовна информацию подтверждает.

На днях Пугачева представила публике свою новую линию обуви. А в беседе с журналистами обмолвилась, что с удовольствием бы подобрала подходящую пару невесте внука. Почему бы и нет? «Алена мне очень нравится! – цитирует диву Starhit. – Она очень милая девушка, подходит Никите, думаю, будет хорошая жена».

Напомним, Никита и Алена Краснова вместе почти три года. На позапрошлой неделе Пресняков сделал подруге предложение руки и сердца - Алена тут же ответила: «Да». Но пока молодые люди не спешат называть точную дату и место церемонии.

«У меня две основные цели, - рассказывал Пресняков о планах на 2017 год. - Во-первых, музыка, развитие группы. И если бы я знал, что сейчас все так будет складываться, то начал бы музыкальную деятельность гораздо раньше. Во-вторых, выстроить отношения с моей девушкой Аленой. Нам нужно понимать, что будет дальше, лет через 10, где и как мы будем жить. Сейчас мы об этом интенсивно думаем».

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0 Не нравится 0 Нравится 20.03.2017 Теги: Алла Пугачева

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