Мария Максакова представила эротичный клип

Певица Мария Максакова не перестает удивлять. Еще не стихли споры по поводу поспешного переезда звезды в Киев, обозреватели продолжают судачить об увольнении артистки из Гнесинки и Мариинки. Тем не менее Максакова продолжает заниматься музыкой и на днях представила весьма колоритный клип.

Видео на песню «Ты будешь моим» поразило публику. За несколько дней ролик просмотрело более 400 тысяч пользователей, что можно назвать весьма впечатляющим показателем. Правда, светские обозреватели не удержались от шпильки, отметив, что видео, в котором Мария позирует в платье с весьма глубоким декольте в компании полуобнаженных мужчин, поразительно напоминает ролики поп-трио «ВИА Гра».

Напомним, в феврале стало известно о тайном переезде артистки с супругом Денисом Вороненковым в Киев. Некоторые коллеги певицы сочли это предательством.

Недавно стало известно об удалении данных о Марии с сайта Мариинского театра. Также было объявлено об увольнении Максаковой с поста старшего преподавателя кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

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