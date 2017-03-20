Мария Максакова представила эротичный клип
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Певица Мария Максакова не перестает удивлять. Еще не стихли споры по поводу поспешного переезда звезды в Киев, обозреватели продолжают судачить об увольнении артистки из Гнесинки и Мариинки. Тем не менее Максакова продолжает заниматься музыкой и на днях представила весьма колоритный клип.
Видео на песню «Ты будешь моим» поразило публику. За несколько дней ролик просмотрело более 400 тысяч пользователей, что можно назвать весьма впечатляющим показателем. Правда, светские обозреватели не удержались от шпильки, отметив, что видео, в котором Мария позирует в платье с весьма глубоким декольте в компании полуобнаженных мужчин, поразительно напоминает ролики поп-трио «ВИА Гра».
Напомним, в феврале стало известно о тайном переезде артистки с супругом Денисом Вороненковым в Киев. Некоторые коллеги певицы сочли это предательством.
Недавно стало известно об удалении данных о Марии с сайта Мариинского театра. Также было объявлено об увольнении Максаковой с поста старшего преподавателя кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.
Ранее мы писали:
Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья,
Мария Максакова о детях и карьере. По мнению певицы, лишь немногим женщинам дети действительно мешают продвигаться по служебной лестнице.
Мария Максакова родила сына. Третий наследник артистки.
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Обсуждение 11
Лучшие комментарии
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ЮляСтранно, вроде оперная певица. Должна иметь вкус. А стала как вся дешевая попса. Волос в волос голос в голос. Песня отстой. На три такта. Неужели выбрать не может.Неужели не слышит . Вель ее вокал многое позволяет.... Насчет на красные труселя .. Такое безвкусие или неуверенность в себе?
20.03.17 15:30 Контекст комментария
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СимаПошло и нелепо, когда женщина зрелая с пышными формами (причем вполне красивыми) снимется в дешевом попсовом клипе, рядом с малолетним неинтересным парнишей. Открытые до трусов ноги, сексуальные наряды, нарощенные волосы, надутые губы. Отстой полный, с ее вокалом можно на другом уровне работать.
20.03.17 16:21 Контекст комментария
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лакину как-то так уж старомодно, что прям упс..можно было точно поинтереснее снять клип-то..слава богу, голос у певицы есть)) остально должны были профессионалы обустроить изящнее, интеллектуальнее что ли..
20.03.17 14:48 Контекст комментария
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Micha PiterВыглядят, как будто мама с сыном...Такие телеса, что даже двигаться не может:)
20.03.17 16:36 Контекст комментария
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ОльгаВзяли бы мужчину побрутальней для Маши, а то мальчик еле кружит ее)
20.03.17 15:33 Контекст комментария
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фффф нальчикОтлично.
21.03.17 11:48
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50/50Волочкова от оперы)) та тоже подалась сначала в попсу, а потом начала ногами махать вокруг стула)))) клип жесть, доярка в красных трусах и открытым ртом, мальчонку не увидела - хватило на полминуты меня)) мелодия Виагры или Полины Гагариной, но те в своем жанре как раз
21.03.17 09:29
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ПрелестьНеожиданно для неё. Но она права-надо попробовать разные амплуа. Выйти за рамки. Идти на эксперименты.
20.03.17 21:12
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Micha PiterВыглядят, как будто мама с сыном...Такие телеса, что даже двигаться не может:)
20.03.17 16:36
-
СимаПошло и нелепо, когда женщина зрелая с пышными формами (причем вполне красивыми) снимется в дешевом попсовом клипе, рядом с малолетним неинтересным парнишей. Открытые до трусов ноги, сексуальные наряды, нарощенные волосы, надутые губы. Отстой полный, с ее вокалом можно на другом уровне работать.
20.03.17 16:21
-
ОльгаВзяли бы мужчину побрутальней для Маши, а то мальчик еле кружит ее)
20.03.17 15:33
-
ЮляСтранно, вроде оперная певица. Должна иметь вкус. А стала как вся дешевая попса. Волос в волос голос в голос. Песня отстой. На три такта. Неужели выбрать не может.Неужели не слышит . Вель ее вокал многое позволяет.... Насчет на красные труселя .. Такое безвкусие или неуверенность в себе?
20.03.17 15:30
-
лакину как-то так уж старомодно, что прям упс..можно было точно поинтереснее снять клип-то..слава богу, голос у певицы есть)) остально должны были профессионалы обустроить изящнее, интеллектуальнее что ли..
20.03.17 14:48