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Мария Максакова представила эротичный клип


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Певица Мария Максакова не перестает удивлять. Еще не стихли споры по поводу поспешного переезда звезды в Киев, обозреватели продолжают судачить об увольнении артистки из Гнесинки и Мариинки. Тем не менее Максакова продолжает заниматься музыкой и на днях представила весьма колоритный клип.

 

Видео на песню «Ты будешь моим» поразило публику. За несколько дней ролик просмотрело более 400 тысяч пользователей, что можно назвать весьма впечатляющим показателем. Правда, светские обозреватели не удержались от шпильки, отметив, что видео, в котором Мария позирует в платье с весьма глубоким декольте в компании полуобнаженных мужчин, поразительно напоминает ролики поп-трио «ВИА Гра».

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    Рисунок
    Какое впечатление на вас произвел клип Максаковой?

Напомним, в феврале стало известно о тайном переезде артистки с супругом Денисом Вороненковым в Киев. Некоторые коллеги певицы сочли это предательством.

Недавно стало известно об удалении данных о Марии с сайта Мариинского театра. Также было объявлено об увольнении Максаковой с поста старшего преподавателя кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

Ранее мы писали: 

Мария Максакова: Невозможно не хотеть замуж. Звезда уверена, что любому человеку необходим дом, необходима семья,

Мария Максакова о детях и карьере. По мнению певицы, лишь немногим женщинам дети действительно мешают продвигаться по служебной лестнице. 

Мария Максакова родила сына. Третий наследник артистки.



5 Не нравится 1 Нравится 20.03.2017 Теги: Мария Максакова

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Обсуждение 11  

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Лучшие комментарии

  • Юля
    Странно, вроде оперная певица. Должна иметь вкус. А стала как вся дешевая попса. Волос в волос голос в голос. Песня отстой. На три такта. Неужели выбрать не может.Неужели не слышит . Вель ее вокал многое позволяет.... Насчет на красные труселя .. Такое безвкусие или неуверенность в себе?
    		 20.03.17 15:30
         
    11
         
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  • Сима
    Пошло и нелепо, когда женщина зрелая с пышными формами (причем вполне красивыми) снимется в дешевом попсовом клипе, рядом с малолетним неинтересным парнишей. Открытые до трусов ноги, сексуальные наряды, нарощенные волосы, надутые губы. Отстой полный, с ее вокалом можно на другом уровне работать.
    		20.03.17 16:21
         
    8
         
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  • лаки
    ну как-то так уж старомодно, что прям упс..можно было точно поинтереснее снять клип-то..слава богу, голос у певицы есть)) остально должны были профессионалы обустроить изящнее, интеллектуальнее что ли..
    		 20.03.17 14:48
         
    5
         
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  • Micha Piter
    Выглядят, как будто мама с сыном...Такие телеса, что даже двигаться не может:)
    		 20.03.17 16:36
         
    5
         
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  • Ольга
    Взяли бы мужчину побрутальней для Маши, а то мальчик еле кружит ее)
    		 20.03.17 15:33
         
    4
         
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