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Клуни обеспокоен состоянием жены


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Большинство будущих мам нередко с беспокойством посматривают на свою фигуру. Многие, будучи на последнем триместре беременности, задумываются о программах по похудению. А у Амаль Клуни (Amal Clooney) совершенно другая проблема - дама почти не набирает вес.

 
 
 

На днях Амаль выступила на одном из заседаний ООН. Дама, беременная двойней, не скрывает своего положения и на одной из встреч появилась в достаточно облегающем платье. Светские обозреватели насторожились - судя по снимкам, миссис Клуни почти не пополнела.

«Где живот Амаль?» — задаются вопросом в таблоиде In Touch. По данным издания, родные дамы не на шутку обеспокоены. Якобы Джордж и мать Амаль уговаривают ее оставить работу, поскольку будущая мама набирает недостаточно веса и это может не лучшим образом отразиться на здоровье Амаль и детей.

Впрочем, по другим данным, миссис Клуни соблюдает здоровую диету и врачи считают ее состояние удовлетворительным.

Рождение наследников пары ожидается в июне. Известно, что на свет появится королевская парочка - мальчик и девочка. Ранее сообщалось, что актер сильно волнуется. «Он сильно нервничает. Испытывает те же чувства, какие испытывают другие мужчины, готовящиеся впервые стать папами», — рассказали инсайдеры People.

Ранее мы писали:

Джордж Клуни: «Моя жена превосходит меня умом». Откровенное признание. 

Амаль Клуни стала звездой Берлинского кинофестиваля. Адвокатесса затмила голливудских селебрити.

Амаль и Джордж Клуни без ума друг от друга. Пара не скрывает чувств.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 20.03.2017 Теги: Амаль Клуни

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