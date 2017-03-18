Сергей Безруков готов запеть

В шоу-бизнесе наметился любопытный тренд - каждая уважающая себя знаменитость стремится продемонстрировать вокальные данные. Свои песни представляют балерины, телеведущие и порноактрисы. И теперь всерьез задумался о музыкальной карьере актер Сергей Безруков.

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На днях Безруков принял участие в шоу соцсети «Одноклассники» «ОК на связи!». В ходе шоу артист пожаловался на глупые сериалы на федеральных каналах, сложности в отечественном кинопрокате и обмолвился, что всерьез задумался об исполнении авторских композиций.

«Есть несколько авторских песен, не моих – у меня есть автор – через какое-то время вы что-то услышите, - сказал актер. - И что-то новое я попробую. Все говорят, чтобы я начинал петь, петь профессионально. Сейчас будут свои песни, это не будет перепев кого-то – пора уже».

Напомним, ранее артист уже исполнял композиции на стихи Сергея Есенина, пел песни Владимира Высоцкого. В начале недели был представлен клип Безрукова на песню «Романс» группы «Сплин». Композиция стала заглавной песней фильма Анны Матисон «После тебя», в котором Сергей сыграл главную роль. «Когда мы записывали кавер, для нас самым главным было не перепевать автора, а найти свое, необычное звучание песни. Мне кажется, у нас получилось», - говорил Безруков о новой работе.

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