Киркоров снова обиделся на журналистов

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров порой бывает вспыльчивым и обидчивым. Хотя кто же не обидится, когда внезапно начинают говорить об окончании твоей карьеры? Сейчас Филипп Бедросович вынужден опровергать слухи и сильно раздосадован.

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Накануне в ряде изданий появились новости с заголовками вроде «Киркоров уходит из большого шоу-бизнеса». При этом в текстах новостей сообщалось, что артисту надоели громкие презентации, звездные пати и он намерен уйти «от всей этой суеты», а не завершить карьеру.

Однако большинство поклонников артиста, по-видимому, настолько поразили кричащие заголовки, что они не стали разбираться и засыпали Филиппа расспросами.

В конце концов Киркоров вынужден был дать опровержение. «Я не это имел в виду, я говорил, что из тусовок ухожу. Как можно разговаривать с журналистами после этого? Разве я сказал, что я ухожу или что заканчиваю карьеру? Я не хочу в этих тусовках крутиться. Для меня это большой шоу-бизнес, который меня уже не интересует. Мне посещение мероприятий, так сказать, стало неинтересно. Где я сказал, что я ухожу? Откуда взялась эта информация. Вы опровергните и скажите, что ничего подобного нет», — заявил артист НСН.

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Источник фото: Globallookpress.com