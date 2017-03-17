Селена Гомес объяснила свой уход из Instagram

Селена Гомес (Selena Gomez) не понаслышке знает об обратной стороне популярности. И сейчас в жизни звезды наступил момент, когда ей хочется немного отступить в тень. Не слишком сильно, но отступить. Несколько месяцев назад Селена отказалась вести блог в Instagram и теперь объяснила причины столь серьезного решения.

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На сегодняшний день Гомес является рекордсменкой по количеству подписчиков - более 113 миллионов. Казалось бы, Селене можно только радоваться, но все не так просто.

«Когда меня навали самой популярной в Instagram, я начала немного волноваться, — рассказала артистка в новом интервью Vogue. — Стала слишком много думать об этом. Просыпалась и засыпала с мыслями о блоге, подписчиках. Я стала в своем роде зависимой, мне казалось, что я вижу вещи, которые совершенно не хочу видеть, словно в моей голове что-то переключилось. Я чувствую себя дерьмово, когда смотрю на Instagram. Я словно под прицелом постоянно».

Ранее стало известно, что исполнительница удалила приложение сервиса с телефона. Селена передала управление блогом ассистентке. По словам певицы, она подумывает о полном отказе от соцсетей.

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