Дима Билан поддержал Самойлову

Стоит ли певице Юлии Самойловой выступать на конкурсе «Евровидение-2017»? В СМИ и Сети продолжаются дебаты по этому поводу. Мнения разделились, но большинство артистов все же стараются поддержать Юлию.

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Победитель «Евровидения» Дима Билан поговорил с журналистами по спорному вопросу. Как признался певец, решение Первого канала послать на конкурс Самойлову его удивило: «Считаю этот выбор несколько неожиданным, но артистически и стратегически верным».

Дима пожелал коллеге «крепких нервов, неизменного позитива и — просто получить удовольствие».

Ранее народный артист СССР Иосиф Кобзон обратился к певице с призывом отказаться от поездки в Киев. Он считает, что участие в «Евровидении» исполнительницы в инвалидной коляске — «лишний повод мракобесам-националистам ерничать по поводу России».

Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) Мар 12 2017 в 1:52 PDT

Алла Пугачева, напротив, полагает, что Юлии обязательно надо выступить. «Я знаю Юлю, знаю ее мечту о "Евровидении", знаю, что у нее одна-единственная радость – это ее отличный муж и творчество, поскольку она композитор и певица, – сказала дива в интервью каналу "Дождь". – Все остальное – это такая суета и такой бред, потому что когда поет человек – и поет человек с ограниченными возможностями, – должны затихать распри. И никакой провокации тут нет. Что делать? Ну поругались с "Евровидением", потом помиримся. Почему должен человек страдать?»

Ранее мы писали:

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак.

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