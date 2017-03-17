Брежнева показала идеальное декольте

Вера Брежнева удерживает статус секс-символа на протяжении многих лет и не собирается сдавать позиций. Накануне артистка опубликовала весьма провокационный снимок в Insta. Правда, фотография спровоцировала не совсем то, что хотелось бы Брежневой.

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На снимке Вера запечатлена с пышной прической и в платье с ошеломительным декольте. «Смотреть на прическу!» - написала Брежнева. Но, разумеется, основное внимание публики сосредоточилось ниже. Подписчики были в восхищении: «Я пытался, честно. Но… взгляд сам собой скользит ниже», «Вот это декольте», «Я же женщина! Я не должна туда смотреть! Но если долго смотреть на фото, можно увидеть волосы!», «Красивая… эммм… прическа».

Однако некоторые заметили, что бюст певицы выглядит несколько подозрительно - больше, чем обычно. Появились предположения о пластике. Сама звезда предпочитает пока не отвечать на расспросы.

Ранее Брежнева не раз говорила, что не относится к сторонницам пластической хирургии и даже не делает популярные инъекции ботокса. Певица старается вести здоровый образ жизни и ранее делилась в соцсетях советами по поддержанию фигуры в тонусе. «Сейчас миллион возможностей без материальных средств, имея правильную информацию, заниматься собой! – считает звезда. - Если вы здоровы, не бывает не могу, бывает не хочу! Все остальное - слабость, лень, нелюбовь к себе и ближним!»

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